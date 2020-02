GdS | Almeyda: “Inzaghi mi emoziona. Sogno di allenare la Lazio”

Matias Almeyda, il centrocampista tutto fare rimasto nel cuore dei tifosi laziali torna a parlare dei biancocelesti e lo fa in un’ intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, nella quale ripercorre il suo passato, fatto di tanti chilometri per aiutare compagni come Mancini e Batistuta, ed arriva fino alla presentazione del big match dell’Olimpico di domenica. Una sfida che lo vedrà come doppio ex illustre incapace di sbilanciarsi sulla lotta Scudetto perchè composta da una Lazio forte, dinamica ed aggressiva con giocatori talentuosi ed un Inter che ha in Conte l’uomo in più. Conte, un grande allenatore come Inzaghi che emoziona Almeyda (il quale rivede la sua Lazio) definendolo come un uomo completamente mutato dall’avvento in campo perchè in campo era tranquillo, mentre fuori sembra un “pazzo”. Il presente è avvincente, ma il passato riapre cassetti nascosti nel cuore di Matias che ricorda la sua rete al Parma, la più bella nell’esperienza romana dove, come espresso in maniera esplicita, ha trovato un’oasi che lo faceva sentire a casa e gli ha permesso di disputare le sue stagioni migliori. La storia del mercato parla di un passaggio di Almeyda le 2002 dalla Lazio all” Inter, un periodo complicato complice la rottura di tibia e perone comunque ricco di soddisfazioni e match da non dimenticare. Un argentino determinato che talvolta si lasciava molto andare come quando nel dicembre 2003, in un Lazio-Inter stappò di mano il cartellino rosso all’arbitro dopo essere stato espulso. Passato, presente, ma anche futuro con un grande sogno: allenare la Lazio, ma solamente una volta chiusa l’era Inzaghi.

