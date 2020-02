Il ritorno di De Vrij all’Olimpico: “Alla Lazio momenti indimenticabili. Scudetto? La corsa è entusiasmante”

Per la prima volta dopo il trasferimento da Roma a Milano, per Stefan De Vrij sarà la prima gara all’Olimpico in maglia nerazzurra. Il difensore olandese ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale della Serie A su YouTube presentando la sfida. Ecco le sue parole, tra passato e presente, sulla Lazio: “Il mio periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato molto bene a Roma e me lo ricorderò per sempre. Abbiamo vinto partite bellissime come la Supercoppa e le due finali di Coppa Italia, e siamo sempre arrivati molto in alto in classifica. È stato un bel periodo, in tutto e per tutto. È un gran momento per noi, per loro e anche per la Juve. Se continuiamo tutti a vincere, la corsa scudetto sarà entusiasmante. Non sono sorpreso che la Lazio stia facendo così bene, Inzaghi è molto bravo a creare spirito di squadra e si vede ancora di più quest’anno. Non si arrendono mai, hanno vinto moltissime partite negli ultimi minuti. Hanno dimostrato tanto carattere, e credo che questo sia merito suo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



SIAMO IN DIRETTA STREAMING CON LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: