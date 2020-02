Lazio-Inter, Stankovic: “Non mi stupisce la Lazio a lottare per lo scudetto”

Sono tanti gli intrecci tra Lazio e Inter. Molti giocatori hanno vestito entrambe le maglie e conoscono bene gli ambienti dell’una e dell’altra squadra. Domenica le due squadre scenderanno in campo per una sfida dal sapore accattivante, non solo Champions ma anche altro. Ai microfoni di SkySport ha parlato Dejan Stankovic commentando la sfida. Ecco le sue parole: “Non sono sorpreso dal fatto che quella tra Lazio e Inter sarà una sfida per lo scudetto. Oltre alla Juventus, che da anni è la squadra da battere, per il resto bisogna fare i complimenti agli allenatori delle due pretendenti. Sono un esempio per tutti per il lavoro svolto. Sono contento per Inzaghi, è una grandissima sorpresa. Se la Lazio sarà fresca fino alla fine potrà giocarsela con i nerazzurri. Conte ha trasformato l’Inter, portando punti in più e non mollando niente. O accetti il suo modo oppure sei fuori. Esistono allenatori capaci di dedicare intere giornate ai particolari. Non basta giocare bene per vincere lo scudetto, servono tante cose. Milinkovic ha trovato stabilità e continuità. Renderebbe ancora di più se la squadra fosse più forte. Non so se in Italia ce n’è una adatta, ma di sicuro potrebbe giocare in uno dei migliori 5 club d’Europa”

