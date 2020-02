Pablo Dip, personal trainer di Luis Alberto: “Dieta, riposo e tanto lavoro. I segreti di Luis”

Parla Dip, personal trainer dello spagnolo: “Anche sedute private per migliorare la forma”.

Durante la settimana si fanno esercizi in cui si chiede ai difensori di essere “passivi”, di pressare senza levare la palla agli attaccanti. Un po’ quello che facevano i giocatori del Parma domenica con Luis Alberto, con una sola differenza: quella del Tardini era una partita vera, che ha visto splendere il giocatore con il 10 sulle spalle. Cioè la “camiseta” dei giocatori che spostano gli equilibri, proprio come Luis, in una forma entusiasmante, la sua superiorità è lampante: colpi di tacco, di suola e verticalizzazioni improvvise. Oltre alle doti tecniche, note, stupisce per l’applicazione in fase di non possesso (ha recuperato 142 palloni in A). E se alcuni compagni accusano le partite ravvicinate, lui vanta una condizione (psico)fisica invidiabile. Il suo segreto? Il sacrificio quotidiano. “Luis sta così bene perchè accompagna il molto riposo con delle sedute aggiuntive di prevenzione e fisioterapia con me”, spiega a Repubblica Pablo Dip, preparatore atletico spagnolo che segue anche Jony, Correa, Patric, Leiva e le rispettive compagne. Vive a Roma e lavora per il fisioterapista Rubén Pons, collaboratore del Liverpool. “Stimoliamo i suoi muscoli con lavori di mobilità e forza. Gli allenamenti durano un’ora e mezza”. Inoltre – ha continuato a raccontare Pablo – cura molto l’alimentazione: “Segue una dieta equilibrata, con proteine idratanti e grassi animali. I dolci? Non troppi, ma ogni tanto è bello mangiarli”. Intanto ieri le prime prove tattiche in vista dell’inter: ballottaggio Correa-Caicedo per affiancare Immobile, mentre Jony agirà a sinistra al posto di Lulic, che ieri ha lasciato la Paideia e tra qualche giorno inizierà la fisioterapia. Luiz Felipe in vantaggio su Patric come terzo centrale in difesa.

