“Ricordi che il mio sogno era giocare in Serie A?” Recita uno dei versi di “Ciao papà”. L’emozione che prova quando ne parla è evidente nei suoi occhi. Briga ama la sua canzone e non maschera la sua passione per il calcio, soprattutto per la Lazio. Così in occasione di Lazio-Inter, festeggerà i primi dieci anni di carriera con un’esibizione che aprirà la serata dell’Olimpico. Proprio in riferimento a questo particolare evento, il cantante romano si è concesso in esclusiva a LazioPress:

Non hai mai nascosto la fede laziale, come vivi il passaggio dalla Curva Nord al campo per cantare?

In questo momento è importante unire gli sforzi di tutti quanti. Quindi io do il mio contributo e in questo caso lo posso dare cantando sperando che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di questa stagione che sono tutti straordinariamente importanti.

Auditorium, Ariston e ora l’Olimpico, ad inizio carriera quale ti aspettavi e quale no?

Ti posso dire che è mio costume quando inizio a fare qualcosa, sempre puntare senza presunzione ma con il lavoro e con il sacrificio ad obiettivi importanti. Sarei bugiardo nel dirti che non mi sono mai figurato platee di questo tipo, però la cosa più importante è che quando arriva devi essere pronto, perché poi io non ho mai fatto un concerto da solo all’Olimpico, non mi è mai capitato, però anche farlo in questo modo è comunque un momento importante. Addirittura, all’Olimpico prima ancora di cantarci ci ho giocato con la Nazionale Cantanti. Quindi poi la vita ti riserva delle sorprese, ti fa arrivare a dei sogni che avevi solo immaginato e anche con diverse sfumature. Devi essere bravo a cogliere il momento in cui la vita ti sta facendo un regalo, come sarà domani o come è stato in passato con la Nazionale Cantanti.

Ti esibirai in un big match che potrebbe valere il primo posto, credi nello Scudetto?

Io credo che bisogna crederci. Credo che bisogna crederci perché è nostro dovere farlo. Non c’è mai capitato di stare così attaccati alle squadre più forti e noi giochiamo bene. C’è una grandissima fiducia nell’ambiente. Secondo me è necessario credere. Non bisogna entrare in campo pensando che quello per cui abbiamo iniziato la stagione è stato già raggiunto, bisogna puntare sempre l’asticella più in alto.

Ripeteresti L’esperienza di cantare prima della partita della Lazio in futuro, ovviamente rimanendo scaramantici?

Da quando sono nato, la Lazio di fortuna ne ha avuta, ma questo non vuol dire che sia io l’amuleto ride,ndr . Però penso di essere nato nella generazione in cui la Lazio ha iniziato a fare cose importanti, quindi se la Lazio dovesse perdere non mi sentirei il responsabile scaramantico della sconfitta. Io sono sempre andato allo stadio e continuerò ad andare. Ovviamente mi auguro che non sia così, ma che sia una giornata trionfale per tutti noi laziali.

Negli ultimi tempi hai viaggiato per l’Europa con un programma TV, credi nei grandi stadi europei anche per la Lazio?

Sarebbe un suicidio, a questo punto del campionato, non andarci, dovrebbe capitare l’Apocalisse!

Il pronostico di Briga o non ti sbilanci?

No, assolutamente no! Dobbiamo giocare agguerriti, anche per cancellare quella serata del 2018 che brucia ancora tantissimo. Domani deve avere il sapore di rivincita.

