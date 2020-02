Jony: “Combatteremo per la lotta scudetto. Immobile una bestia, Luis ha qualità! Inzaghi? Una leggenda”

Domani sarà titolare, pronto a confermare la buona prova del Tardini: Jony, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, parla della sua squadra e del momento che sta vivendo. Queste le dichiarazioni dell’esterno: “Juve ed Inter puntano allo scudetto, noi ne parleremo a maggio: combatteremo per rendergli le cose più difficili“.

L’impatto con la Lazio – “All’Alaves ho passato un anno meraviglioso e non è stato facile decidere di andare via. Cercavo però nuove sfide e la Lazio mi ha dato quest’opportunità. In Italia il calcio è più tattico e si corre di più: con il nostro 3-5-2 corriamo tanto sulle fasce. Non avevo mai giocato così, a livello fisico si spende molto, ma mi sto adattando e sto migliorando in difesa: da dicembre ad oggi sono cresciuto. Quando arrivi a Roma la prima cosa che ti dicono i tifosi è di vincere il derby“.

Su Luis Alberto e Patric – “Sono spagnoli come me, mi hanno aiutato molto. Con Luis siamo amici intimi. La sua qualità in campo è fondamentale”.

Il percorso dei biancocelesti – “Non è una coincidenza, ma un mix di lavoro, dedizione e un po’ di fortuna: non c’è pressione per centrare i record. Speriamo di mantenere questi livelli. Abbiamo già vinto la Supercoppa, peccato essere fuori dall’Europa League e dalla Coppa Italia, vinta l’anno scorso. Ora l’obiettivo resta la Champions League. La nostra arma in più contro Juventus ed Inter? La nostra idea di gioco”.

Su Inzaghi ed Immobile – “Il mister è una leggenda del club, amato da tutti e lo ammiriamo per come allena e cosa trasmette: lavora molto ed ha tanta passione. Ciro è una bestia, un cane da combattimento; non solo per i gol che fa, ma soprattutto perché lavora tanto per la squadra: corre tantissimo ed aiuta i compagni nello spogliatoio. Spero possa vincere la Scarpa d’Oro”.

