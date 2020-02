SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Inter

Domani alle 20:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per sfidare l’attuale capolista. Da tempo non si assisteva a uno scontro tra le due formazioni a livelli così alti. Se, come abbiamo appena detto, l’Inter si trova prima in classifica a pari punti con la Juve, la Lazio non è da meno e si trova a solo un punto di distanza dalla vetta. Si preannuncia dunque un match ricco di emozioni, che vede affrontarsi due squadre ai massimi ranghi e tra le più in forma del campionato.

L’INTER

I nerazzurri hanno iniziato il girone di ritorno con due pareggi e due vittorie, l’ultima arrivata in modo spettacolare in rimonta contro l’eterno rivale, il Milan. La formazione viene da una sconfitta casalinga contro il Napoli nell’andata di semifinale di Coppa Italia. In campionato l’Inter può vantare la miglior difesa a pari merito proprio con la Lazio e la terza miglior differenza reti dietro Lazio e Atalanta. I milanesi inoltre vengono da un ottimo mercato invernale in cui si sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni di Eriksen, Moses e Young. La nota dolente è tra i pali, dove uno dei migliori uomini di Conte, Samir Handanovic, non sarà presente per un infortunio al mignolo della mano sinistra.

LA FORMAZIONE

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Brozovic, Young; Martinez, Lukaku.

All.: Antonio Conte.

LA STELLA

Romelu Lukaku: Il gigante belga è il punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Arrivato in estate tra varie perplessità e dubbi, l’attaccante è riuscito a mostrare da subito tutte le sue potenzialità facendo sfoggio di giocate importanti, buona visione di gioco e grande forza fisica. Il centravanti finora si trova sul podio dei migliori marcatori con 17 reti, dietro solo a Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. A disposizione di Conte, Lukaku è un giocatore rinato, divenuto già un pilastro insostituibile della squadra.

IL PRECEDENTE

L’ultimo precedente tra Lazio e Inter risale al 25 settembre dello scorso anno ed è favorevole alla formazione nerazzurra con il risultato di 1-0 allo Stadio San Siro. La rete del vantaggio è stata segnata da Danilo D’Ambrosio al minuto 23′. Protagonista della partita di andata è stato senza dubbio proprio l’assente Samir Handanovic che in quell’occasione salvò il risultato grazie a delle strepitose parate.

