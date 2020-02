GdS | Scaloni: “In questa Lazio c’è qualcosa di particolare, può lottare per il titolo”

Ancora un’intervista ad un ex per la gara di questa sera all’Olimpico. La Gazzetta dello Sport ha parlato con Lionel Scaloni, dal cuore biancoceleste, del big match delle 20:45 Lazio-Inter e sul campionato. Ecco alcune sue dichiarazioni sulla squadra di mister Inzaghi.

La Lazio più che squadra rivelazione è la squadra miracolo della A, se l’aspettava?

“Sì e no. Pensavo che potesse far bene per quanto ha costruito negli ultimi anni, sia in termini di rosa sia col lavoro di Inzaghi, però sinceramente non pensavo che potesse competere con la Juve e con l’Inter fino a questo punto della stagione. Pensavo potesse stare al vertice fino a dicembre, non a febbraio”.

Può vincere il titolo?

“Sì. Superata la metà del torneo si è creata una chimica generale che può trasportare la squadra fino alla fine: c’è un clima di positiva euforia molto particolare, che coinvolge la squadra, il tecnico, i tifosi, la società che può fare miracoli e che si crea in ambienti che non hanno nulla da perdere, in gruppi che si ritrovano in una posizione di vertice inattesa e senza la pressione tipica che accompagna le squadre che partono con l’obbligo di vincere. La Juve ha l’obbligo di dover vincere e in parte può averlo anche l’Inter per storia e mercato. La Lazio no”.

Il “Tucu” Correa della Lazio

“Lo conosco dai tempi del Siviglia, l’abbiamo chiamato in nazionale, è un giovane interessante che si può adattare a posizioni differenti: con noi è venuto poco però lo seguiamo. Con la Lazio gioca bene da attaccante mentre noi lo usavamo più sulla sinistra. Vediamo come finisce la stagione”.

