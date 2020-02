Inter, Conte: “I gol che abbiamo concesso sono stati due regali alla Lazio, li abbiamo rimessi in gioco”

I nerazzurri cadono in casa della Lazio. Il tecnico dell’Inter, ai microfoni di SkySport, ha commentato la sconfitta dell’Olimpico. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte: “Ciò che non mi è piaciuto è stato il risultato ed il modo in cui abbiamo concesso i due gol alla Lazio. Penso che abbiamo regalato i due gol. Sui gol abbiamo commesso delle grosse ingenuità, fa parte del processo di crescita di ragazzi che devono crescere e migliorare per cercare in alcune situazioni di essere più sereni. Noi veniamo da altre prestazioni in cui eravamo in vantaggio e poi ci hanno rimontato come con il Barcellona ed il Borussia Dortmund. Partite in pugno, poi perse. Noi dobbiamo fare un percorso con tanti ragazzi che devono lavorare per migliorare e poi affrontare le situazioni nella giusta maniera. Nel secondo tempo sembrava che fossimo impauriti. C’è stato grande impegno da parte dei ragazzi che ringrazio. Stiamo cercando di fare un campionato per provare a dare fastidio in vetta. Era uno scontro diretto con la Lazio e per noi esserci arrivati così deve renderci orgogliosi, ma dobbiamo sapere che c’è tanta strada da fare se vogliamo cercare di dar fastidio quest’anno. Penso che sia stata una gara molto equilibrata, c’erano due squadre con un’idea tattica precisa che hanno cercato di vincere la partita poi decisa da due reti evitabili. Dobbiamo essere più sereni in alcune situazioni e a volte ci facciamo prendere troppo dalla frenesia ed invece dobbiamo affrontare le situazioni con freddezza forti del lavoro che facciamo quotidianamente. Credo che abbiamo margini di miglioramento importanti a livello singolo, poi il calciatore deve metterci del suo per crescere. Dobbiamo crescere anche a livello di personalità, ma si tratta di una questione psicologica. La prestazione è stata buona, in una gara equilibrata, c’era sicuramente pressione intorno a questa sfida. Anche nella scelta dei giocatori bisogna mantenere l’equilibrio offensivo e difensivo. Non possiamo pensare che un giocatore possa cambiare le sorti della squadra anche perchè noi siamo arrivati fin qui senza Erikseen. Stiamo provando ad inserire i nuovi nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare senza pensare che un uomo possa cambiare la situazione”.

L’allenatore nerazzurro ha continuato poi in conferenza stampa: “I due gol concessi sono stati due regali: dobbiamo migliorare, non è la prima volta. Abbiamo rimesso in gioco l’avversario. Gara equilibrata contro una squadra forte, che viene da quattro anni di gioco insieme. Grande rispetto e complimenti a loro, ma per l’impegno non posso arrabbiarmi con i miei. I dettagli spostato le gare ed oggi non siamo stati bravi in queste cose. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con la stessa idea del primo, per andare ad attaccare la profondità, ma poi nel giro di dieci minuti abbiamo preso due gol. Se vogliamo essere gradi e pensare in grande, partite come queste le dobbiamo gestire, invece si è vista da subito un po’ di frenesia; ancora non siamo grandi. Il livello del campionato italiano quest’anno si è alzato: oggi trovi tante squadre che ti portano via fatiche e punti”.

