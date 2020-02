Inzaghi: “Successo importantissimo per la classifica, vittoria meritata. Bene Marusic al posto di Lulic”

La Lazio vince anche contro l’Inter; termina infatti 2-1 il big match dell’Olimpico con i biancocelesti che festeggiano il successo grazie alle reti di Immobile e Milinkovic. Il tecnico laziale Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di SkySport: “Lazzari e Correa sapevo che sarebbero stati due ottimi cambi, hanno fatto bene, così come Cataldi. Abbiamo fatto bene, contro un’ottima squadra che aveva perso solo una gara in campionato. Stiamo tenendo un grandissimo ritmo, abbiamo fatto una grandissima partita oggi ed abbiamo meritato di vincere. Il primo tempo eravamo così convinti che abbiamo preso qualche ripartenza di troppo. All’intervallo ho detto ai ragazzi che l’avremmo ribaltata. Cominciano ad essere partite importanti, stasera nel riscaldamento ho detto ai ragazzi di stare sereni e di mettere in campo quello che avevamo preparato. Ora siamo lì e dobbiamo rimanerci, sapendo che ogni domenica il campionato crea insidie. Acerbi, Luiz Felipe e Radu sono stati bravissimi a pressare due attaccanti che sono riusciti a fare meno delle altre domeniche. Correa sta tornando bene, avevo dei dubbi ma ho pensato fosse la gara di Caicedo. Correa è un nostro top player, prima dell’infortunio era imprendibile, ora sta tornando nel migliore dei modi: se me lo dimostra, probabilmente a Genova giocherà dal primo minuto. Milinkovic? Le aspettative su di lui si son alzate moltissimo, gli chiedo tanta quantità, oltre alla qualità e lui non si è mai opposto. Ha fatto tante ottime partite, anche quando non ha segnato, è un giocatore importantissimo per noi. Lucas Leiva è un giocatore incredibile. A noi oggi mancava il nostro capitano che in genere queste gare le fa alla grande. Ma al di là dei singoli, parliamo del gruppo che nonostante qualche problemino tra infortuni e squalifiche, è equilibrato e gioca un ottimo calcio. I giocatori mi vogliono bene? Probabilmente sì, sono quattro anni che facciamo grandissime cose: sono quattro anni di emozioni continue. Quando parlavano del fatto che lo scorso anno siamo arrivati ottavi, io ricordavo ai ragazzi che abbiamo vinto la Coppa Italia”.

Il mister continua poi in conferenza stampa: “Classifica ottima, giusto goderci al serata con il nostro bel pubblico. Ora saremo umili e concentrati, avremo tante gara che creeranno insidie. Lazio l’anti-Juve? Io penso che noi, loro e l’Inter hanno ritmi forsennati. Tutte e tre le squadre hanno ritmi elevatissimi, in altri campionati con questi punti saremmo primi a tanti punti di distanza dalle inseguitrici. Gli scontri diretti sono importantissimi, ma contano più le altre gare perchè il campionato italiano ci ha abituati a gare difficili. Siamo molto contenti, abbiamo meritato di vincere: siamo sempre stati organizzati ed in partita, questo successo è importantissimo per la classifica. Milinkovic? Penso abbiano visto tutto quello che ha fatto stasera, ma è sempre la squadra che accompagna il buon lavoro dei singoli. Marusic ha sostituito bene Lulic. Il nostro gruppo ha un grande cuore, che non fa sentire le assenze“.

Il tecnico laziale ha poi parlato a Lazio Style Channel: “Siamo molto contenti perchè è stata una bellissima serata dove abbiamo vinto meritatamente contro una squadra molto forte. Ora dobbiamo andare avanti, goderci domani il giorno di riposo e poi pensare al Genoa. Sapevamo la loro potenza, abbiamo fatto un’ ottima partita e forse nel primo tempo abbiamo esagerato in alcune interpretazioni prendendo qualche ripartenza ed un gol, ma i ragazzi avevamo molta voglia di vincere una partita importantissima per noi. Con Conte c’è grande stima, gli ho fatto i complimenti perchè sta facendo un grande lavoro, ha organizzato una squadra con ottimi giocatori. Siamo tutte in pochi punti, vedremo che succederà, mancano ancora tantissime partite alla fine. Sappiamo che il Genoa è un avversario scomodo, un campo difficile. Dovremo essere bravi ad organizzare un’ottima partita contro un avversario molto insidioso”.

