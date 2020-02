MOVIOLA – Rocchi all’inglese, ma perde il controllo della situazione

All’Olimpico si respira l’aria delle grandi serate. Coreografie al miele tra le due tifoserie, lo stadio strapieno ed un carico infinito di fischi per de Vrij. In palio più di 3 punti. Ci si gioca il titolo di “anti-Juve”. Almeno per il momento. Entrambe le parti sfoderano la loro fisicità ed i corpo a corpo non mancano. Rocchi non sembra intenzionato a tirare fuori i cartellini. Ai limiti del clamoroso la mancata sanzione a Candreva che al 23′ colpisce la palla con la mano aperta. Fallo sì, ma niente cartellino giallo. L’impressione è che l’arbitro voglia far sfogare le squadre lasciando molto correre, tal volta anche contrasti duri. Il primo cartellino che arriva è proprio per Stefan de Vrij. Al 48′ Luis Alberto scodella per Milinkovic, ma Skriniar anticipa tutti mettendi fuori causa Padelli che gli frana sopra. Scontro dubbio tra Godin e lo stesso Milinkovic che potrebbe facilmente appoggiare in rete, ma entrambi vanno a vuoto. Arriva Immobile ma la spinta del centrale olandese lo sbilancia e non riesce a calciare a porta vuota. Rigore e giallo. Non rosso in quanto Rocchi non reputa che Immobile sia entrato in possesso della sfera. Subito pareggiato il conto dei gialli, ammonito Leiva alla prima occasione utile. Pochi minuti e giallo anche per Luiz Felipe dopo una brutta entrata su Lautaro Martinez. L’italobrasiliano salterà la sfida di Genova. Graziato invece Vecino per un’entrata da dietro, creando confusione riguardo al metro di giudizio utilizzato dal direttore di gara. Grande intervento di Luiz Felipe in area sul dribbling di Young. I nerazzurri lamentano il rigore ma l’entrata è pienamente sul pallone. La Lazio però fa la sua partita e riesce a guadagnare anche il vantaggio. Al 78′ l’Inter pareggia, ma il fuorigioco è evidente e non serve Var. Nel finale, per la concitazione viene ammonito anche Inzaghi.

