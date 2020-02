Siviglia: “Non mi aspettavo una Lazio così in alto, stasera il risultato è imprevedibile”. Sulla sfida del 2010…

Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Passioneinter.com dell’importante sfida di questa sera, che avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma: “Che partita sarà? Equilibrata, sono due squadre con un potenziale enorme ed una continuità impressionante. Indipendentemente da quanto fatto in Coppa Italia: in campionato stanno facendo cose importanti. La Lazio ha cambiato poco, ma ha una squadra che sta facendo qualcosa di speciale, di importante. Si è ripresa dopo un inizio stentato, ma ora sono in una condizione importante. Possono battere qualsiasi squadra”.

“Se mi aspettavo una Lazio così in alto? L’inizio di campionato, fin dalla preparazione estiva, è stato fatto molto bene. Non hanno fatto tanti cambiamenti e quindi ho pensato che sarebbero maturati ancora. Ma addirittura da essere in corsa per lo scudetto no. Ora è ad un punto dall’Inter, sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative”.

Cosa dovrà fare l’Inter per arginare la Lazio? “L’arma in più dei biancocelesti, su tutte, sono le transizioni. Sono capaci di compattarsi e ripartire in maniera micidiale. I giocatori che ha sanno ribaltare ogni situazione e creare grossi problemi negli spazi. La qualità di Milinkovic e Luis Alberto crea tante alternative. E’ una squadra quadrata che sa ripartire e stare compatta e l’Inter dovrà fare molta attenzione soprattutto a questo aspetto qui”.

Pronostico per la partita? “E’ dura! E’ la classica partita da tripla per il fatto che entrambe le squadre hanno giocatori importanti. Vincere può significare di poter vincere lo Scudetto. Entrambe hanno grande qualità in tutti i reparti e non è facile indicare chi possa avere la meglio”.

La sfida del 2010? E’ stata una partita giocata con intensità e determinazione giusta. La squadra di Mourinho faceva paura per davvero. Fu una partita dove ci trovavamo di fronte ad un’Inter che asfaltava chiunque, aveva una superiorità psicologica e fisica importante. Ma fu una partita giocata come ne sono state giocate tante, al massimo delle nostre possibilità, ma dove l’avversario ha saputo aver la meglio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



SIAMO IN DIRETTA STREAMING CON LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: