GdS | L’anti-Juve è la Lazio, Young illude e Milinkovic la decide

Sergej Milinkovic-Savic colpisce un palo, innesca il primo gol, segna il secondo decisivo, poi palleggia come una foca tra le maglie nerazzurre mentre l’Olimpico lo osanna. Quando Conte quest’estate chiedeva certi giocatori era questo che intendeva, perché certe partite sono questi campioni che possono cambiarle. L’Inter non ha perso per gli errori di Padelli e di una difesa, per una volta, insicura. Ha perso perché è stata schiantata da Luis Alberto e Milinkovic, dalla qualità del centrocampo più forte d’Italia. Milinkovic è stato anche il carnefice della Juve. L’Inter, a San Siro,è stata messa sotto da Dybala. Non si scappa: è gente così, con la magia dentro, che decide a certi livelli. Forte di tante qualità, del capocannoniere del campionato (Immobile è arrivato a 26), di una difesa affidabile, di una nuova maturità, di un allenatore che non sbaglia una mossa e di un calendario senza coppe, la Lazio ormai non riuscirebbe a nascondersi neppure in una giungla. Ora è seconda a un punto dalla Juve che ha già battuto due volte in stagione. Rispetto a un anno fa, i biancocelesti vantano 18 punti e 22 gol in più. Numeri che danno il senso di una deflagrazione.

LAZIO AL PALO

La sensazione di due squadre che si specchiano resta sul 3-5-2 del tabellino. Lazio e Inter sono due mondi diversi. I biancocelesti cercano sempre Milinkovic e Luis Alberto, cioè il meglio che hanno in costruzione. I nerazzurri alternano due soluzioni: lancio per le punte, scavalcando il centro di forza della Lazio, oppure scarico su Candreva che affonda. In altre parole, la Lazio gioca e fraseggia, l’Inter sceglie ripartenze e cross. Conte ha messo Barella in faccia a Milinkovic, nonostante il gap di centimetri, per mordere le idee del serbo. Per questo sono inspiegabili i metri che il ragazzo gli concede al 9’: Milinkovic incrina il palo con un tiro bellissimo. Siccome anche Vecino lascia troppo spazio a Luis Alberto, la Lazio può governare in mezzo, alla ricerca dell’imbucata buona.

IL MORSO DI YOUNG

La prima buona occasione dell’Inter spiega bene l’atteggiamento diverso. L’Inter spinge la palla e la crossa. Quasi solo a destra, con Candreva, anche se Young si propone spesso sulla fascia opposta, ma la circolazione è troppo lenta e la Lazio ha tempo di riposizionarsi. Verso la mezz’ora la Lazio ha la sensazione di poter mettere alle corde gli avversari e fa un passo avanti. È quello che aspettava il Biscione meneghino: pelle scoperta da mordere. L’onda nerazzurra riparte folta, mentre quella biancoceleste tarda a rientrare. Young questa volta può affondare: arma il tiro di Candreva poi va a calciare in rete il tap-in.

RE MILINKOVIC

Difficile vedere una squadra di Conte che si lascia sfilare l’osso dalla bocca. Accade. Skriniar, in affannosa chiusura su Milikovic, svirgola il rinvio, la palla s’impenna e mette fuori causa Padelli. De Vrij rimedia con un fallo da rigore che Immobile imbuca (5’). Conte cerca di arginare Milinkovic spostando Godin a sinistra, ma è proprio il serbo a decidere la notte al 24’,trovando l’angolino in mischia. Inzaghi ha già fatto entrare le gambe veloci di Lazzari e Correa per rincorrere la vittoria. Mentre Conte fa i primi cambi solo dopo la mezz’ora: la sgasata della disperazione. Eriksen, Sanchez… Da qui deve ripartire l’Inter: inserire la qualità che ha per scelta, non per necessità. Prima, non dopo. Senza qualità non si fa la guerra a chi sta davanti. Alla Lazio, che ha battuto due volte la Juve e una volta l’Inter, basta il “copia e incolla”, poi vediamo come va a finire.

