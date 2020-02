GdS | L’uomo del destino

Nei grandi momenti contano i luoghi e le coincidenze. Quando Sergej Milinkovic va a segnare il gol del 2-1 sembra presentarsi a un appuntamento prefissato. L’azione convulsa potrebbe sconfessare la linearità della scena, ma il serbo è il giocatore scaraventato dalla magia della Lazio per andare a colpire col gol-vittoria. Milinkovic scaglia in rete il pallone del raddoppio della Lazio e diventa immediato il raffronto con la rete del 2-1 segnata alla Juventus nella sfida dell’Olimpico del 7 dicembre. “Non è solo la mia firma che conta, ci sono tutti gli altri. La firma è di tutta la squadra, siamo una famiglia e si vede sul campo – racconta il serbo –. Speriamo di rimanere su questa strada. Noi abbiamo avuto più occasioni, nello spogliatoio ci siamo detti che questa doveva essere la nostra partita. Siamo rientrati con questo spirito”.

PREDESTINATO

Sergej sentiva che sarebbe stata la sua serata. Non era solo questione di sensazioni, ma il vento del destino che gli assegnava il ruolo del protagonista. Ogni tocco è diventato un inno di eleganza e tecnica. Tutto a testa alta. Il presidente Lotito ha il volto provato per le tensioni della partita. Ma il pensiero su quei cento milioni con cui aveva fissato il prezzo del «tuttocampista» di Inzaghi, forse ora affiora. Riecco l’uomo mercato che sogna anche il Real Madrid. Nello scorso luglio, però, quando vide che nessuno si faceva avanti come lui voleva, non ci pensò due volte a immergersi nuovamente nel progetto Inzaghi. Una mattina sul campo di Auronzo firmarono un patto tacito. Con scambi di sorrisi. Quello guascone del serbo, quello sfrontato del tecnico, che vuol sempre andare oltre. Milinkovic decise di riabbracciare la Lazio. Per puntare alla Champions. In quel colloquio uscì un “ce la faremo” ed oggi non conta sapere chi disse quelle parole. Milinkovic che segna il gol-vittoria contro l’Inter in uno scontro scudetto è l’immagine della fedeltà che trionfa nella parte più bella di un film che produce emozioni in serie. Milinkovic conclude la partita con un colpo di testa e un sombrero per scavalcare Eriksen e Barella. Applausi. Nella rete all’Inter c’è anche l’input di un amico. Il suo pallone per i tre punti, infatti, è stato ribattuto da Brozovic davanti alla porta su una botta di Marusic, il compagno di squadra che è un vero fratello. “Lo scudetto non è per noi un obbligo, ma lo è la Champions. Pensiamo partita per partita, poi vediamo dove saremo – avvisa Milinkovic -. Messaggio alla Juventus? Devono sapere che siamo lì e non molliamo. Proveremo a vincere…”.

Gazzetta dello Sport

