Post Lazio-Inter, Luiz Felipe: “Grande partita, scudetto? Parliamone. I nostri tifosi sono i migliori del mondo.”

Buona prestazione del centrale difensivo Luiz Felipe che al termine della gara ha commentato così ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ci siamo preparati per tutta la settimana per fare una grande partita. Sappiamo che Lautaro e Lukaku sono grandi attaccanti, ma noi abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo preso un rigore e poi Milinkovic è stato bravo a fare quel bel goal e abbiamo vinto. Questi tre punti sono pesanti perché ci hanno fatto superare l’Inter. Ora dobbiamo riposarci e prepararci già per giocare contro il Genoa. Mi riposerò perché ero diffidato e ho preso il giallo, però senza le coppe vorrei giocare sempre. Sicuramente Bastos e Patric sono fortissimi quindi va bene anche così. La cosa più complicata è stato reggere le ripartenze dell’Inter, siamo stati bravi. Abbiamo preso goal proprio su una loro ripartenza. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con una mentalità migliore e abbiamo vinto, non che nel primo tempo non avessimo giocato una bella partita. Abbiamo lavorato tutta la settimana su giocatori come Martinez, Lukaku e Sanchez. Quando abbiamo questo spirito è difficile farci goal. Io penso che possiamo anche parlare di scudetto, siamo lì, ma dobbiamo affrontare partita per partita e restare con i piedi per terra.” Il brasiliano ha poi continuato in mixed zone: “E’ una vittoria importante, stiamo lottando per andare in Champions ed è un punto importante per stare a meno uno dalla Juventus. Sono tre punti pesantissimi. E’ stata una grande partita sul campo e sugli spalti. I tifosi sono il 12esimo uomo. Abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo subito due ripartenze, negli spogliatoi abbiamo ritrovato la cattiveria. Pensiamo allo scudetto, siamo lì, perché non dovremmo pensarci? Sappiamo che è ancora lunga. L’arma in più della Lazio è la forza del nostro gruppo. Jony ha sostituito benissimo Lulic ad esempio. Noi pensiamo solo positivo. A fine partita sul retropassaggio volevo buttarla in avanti ma ho dato retta ai compagni che dicevano di darla a Thomas, ma è uscito un passaggio corto. Meno male che Thomas mi ha dato una mano in quel momento, devo crescere su errori come questo. Il mister all’intervallo ci ha detto che avevamo tutto il secondo tempo per fare la partita e così abbiamo fatto. La Lazio può crescere ogni partita, devono lavorare tutti per raggiungere il nostro obiettivo. Io stesso devo crescere tanto, ho 22 anni e devo imparare da Acerbi, da Radu che sono quelli più grandi, anche da Bastos. Io voglio imparare tutti i giorni. La nostra arma sta nel fatto che anche gli attaccanti ci danno una mano, così come noi la diamo a loro. Siamo una squadra e ci aiutiamo tra di noi, per questo per ora siamo la miglior difesa del campionato. I nostri tifosi sono bellissimi, ci regalano emozioni da brividi, con le loro coreografie fanno impazzire tutti.”

