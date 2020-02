Primavera, Menichini: “La squadra sta crescendo, ma dobbiamo ancora migliorare”

Al termine dell’incontro Lazio-Sampdoria, valido per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1 TIM, il tecnico biancoceleste Leonardo Menichini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “In alcune circostanze avremmo dovuto finalizzare meglio, ma non siamo stati bravi a fare gol mentre i blucerchiati sono stati capaci di difendere al meglio. La gara è stata molto piacevole. Il campionato è equilibrato ed avrebbe potuto vincere la Lazio come la Sampdoria. In Primavera 1 TIM si pareggia poco ed i risultati sono imprevedibili, è necessario prestare sempre molta attenzione. Dobbiamo gestir meglio alcune situazioni e provare a palleggiare di più. Stiamo sbagliando qualcosa di troppo, dobbiamo migliorare in fase di possesso per rifiatare quando abbiamo il pallone tra i piedi. Oggi abbiamo chiuso l’incontro con il 4-2-4, abbiamo provato a vincere la sfida fino alla fine. La Sampdoria è stata molto determinata ed ha difeso bene. Marino può giocare come mezz’ala e come mediano. Lico ha svolto un’ottima gara, deve ancora capir bene cosa gli chiediamo e deve iniziare a conoscere i suoi compagni in allenamento. Ci attendono due gare difficilissime contro Atalanta e Cagliari: sono squadre molto ben costruite. Prepareremo la gara di Bergamo al meglio, dovremo provare ad offrire sempre gioco provando a mettere in difficoltà i nerazzurri. Sarà necessario gestire le varie fasi di gioco nel corso della gara. La squadra sta crescendo giorno dopo giorno, ma dobbiamo ancora migliorare. Sono arrivati nuovi calciatori e possiamo svariare di più. Bisogna preservare questo entusiasmo, ma anche l’umiltà necessaria per ottenere risultati in questa Primavera 1 TIM. In squadra ci sono sei calciatori classe 2000 e, di conseguenza, uno dovrà restare fuori a turno: di volta in volta effettuerò delle scelte in base alle gare che andremo ad affrontare”.

sslazio.it

Il tecnico della Primavera biancoceleste ha risposto anche alle domande dei cronisti presenti: “La squadra sta capendo quello che vogliamo. Gli avversari sono molto competitivi e ci tolgono spazio e tempo. Una partita così un mese fa rischiavamo di perderla, adesso c’è carattere, entusiasmo e voglia di far bene. Siamo più intensi, aggressivi in non possesso palla. Abbiamo cambiato modulo, riusciamo a conquistare palla più alta. Dobbiamo sempre migliorare, non siamo mai soddisfatti. Noi allenatori vogliamo sempre creare. I ragazzi hanno dato tutto e fatto una buona partita. Oggi Lico ha fatto una buona partita, deve conoscere i compagni, come vanno serviti. Questo si può ottenere soltanto lavorando e stando insieme. Novella ci porta spinta, una certa solidità. Distefano ha avuto un problema muscolare al flessore ma è entrato bene, si è creato anche qualche buona opportunità di testa. Chi ha giocato ha fatto ampiamente la propria parte. Non ci poniamo obiettivi nell’immediato, cerchiamo di fare più punti possibile. Quando arriveremo all’obiettivo salvezza ci poniamo nuovi obiettivi. Dobbiamo essere umili e mantenere questo spirito, questa ferocia che dobbiamo ancora migliorare per essere ostici sempre per qualunque avversario“.