La Repubblica | Ledesma: “Ci vuole calma per pensare di poter pensare di rimanere lì in alto”

Era presente all’Olimpico, si è goduto la serata da tifoso non pensando troppo alla classifica ed ammirando una Lazio consapevole di poter ribaltare il risultato che ha portato a casa una meritata vittoria. Cristian Ledesma, ex capitano biancoceleste ed eroe del 26 maggio, attraverso le pagine de La Repubblica, ha esaltato la Lazio predicando comunque calma per evitare l’errore generato dalla troppa sicurezza di conquistare il titolo. Ledesma, in ogni caso, non si nasconde affermando come il centrocampo laziale sia uno dei migliori in circolazione perchè completo con calciatori in possesso di visione di gioco, corsa e fisicità. Giocatori importanti come Milinkovic che l’argentino però non arriva a definire un campione perchè per essere tali ha bisogno di riconfermarsi per varie stagioni senza avere momenti altalenanti. Parlare della mediana di Inzaghi senza citare Luis Alberto è quasi impossibile. Un fantasista che, secondo Ledesma, abbina qualità e continuità che adesso dovrà guidare, insieme a Radu (descritto come un ragazzo inteliggente), i compagni nelle prossime sfide in cui verrà deciso il campionato sulla base di chi sbaglia meno con tre compagini in lotta che vivranno il momento con entusiasmo. Un finale di stagione che si preannuncia incandescente nel quale il fattore Olimpico pieno conterà tantissimo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



SIAMO IN DIRETTA STREAMING CON LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: