CdS | Giroud-Lazio non è ancora finita

Il nome che ha infiammato il mercato biancoceleste a poche ore dalla chiusura della sessione invernale è stato Olivier Giroud. Il suo nome ancora non è stato cancellato dal taccuino di Tare che, forte del sostegno del presidente Lotito, vorrebbe provare a portarlo nella capitale anche in estate. Intanto in Inghilterra, sul Telegraph, si torna a parlare della pista che condurrebbe il francese nella capitale italiana: sarebbe già pronto un precontratto che prevede due anni di ingaggio a 3,5 milioni di euro più bonus sino al 2022. Se il ds Tare e Lotito ci avevano provato in estate quando era ancora legato ai Blues di Londra, difficile pensare che lo molleranno da svincolato a giugno, sarebbe il primo colpo in chiave Champions della prossima stagione. Molto dipenderà dalla disponibilità del francese che ormai non ha fretta di scegliere poiché a parametro zero potrà decidere con calma il proprio destino. La concorrenza per la Lazio sarà senz’altro più nutrita e combattiva. I punti forti su cui il club capitolino può far leva sono il progetto ormai ambizioso e di crescita costante, il fascino di una piazza calda come Roma e il rinnovato entusiasmo generale. Altro importante fattore da tenere in considerazione è quello dell’europeo, a cui Giroud non vuole in nessun modo mancare. Data la sua permanenza a Londra ha chiesto all’allenatore di poter avere ancora occasioni per esprimere il suo potenziale e nella gara contro il Manchester United è sceso di nuovo in campo. Il prossimo pensiero del francese dunque è quello di giocare l’europeo con la sua nazionale, dopodiché probabilmente si dedicherà alla ricerca di un nuovo club in cui militare. Il suo futuro è ancora tutto da tracciare.

