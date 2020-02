CorSera | Inzaghi, ex bomber «pentito»: il segreto è nella difesa di ferro

In Europa soltanto quattro squadre hanno subìto meno gol della Lazio.

L’aspetto più sorprendente della Lazio da scudetto non riguarda i gol segnati da Immobile, le magie di MilinkovicSavic, i colpi geniali di Luis Alberto. Loro sono mostruosi, per carità, ma in fondo certe capacità hanno già dimostrato di possederle; adesso le stanno semplicemente amplificando e sfruttando in modo totale. A stupire davvero è invece la solidità difensiva dei biancocelesti, perché è una dote sconosciuta, imprevista e imprevedibile. E non perché – banalmente – Inzaghi nasce centravanti in una famiglia di grandi attaccanti, ma perché ha sempre costruito le sue squadre pensando innanzitutto a offendere. Non a caso due anni fa, nel campionato della Champions sfumata all’ultimo respiro, la Lazio ha avuto l’attacco migliore con 89 reti. Se guardiamo il comportamento della difesa biancoceleste sotto Inzaghi, possiamo rilevare come sia andata sempre migliorando: dai 51 gol subiti nella stagione del debutto a 49, fino ai 46 dell’anno passato. Numeri elevati, comunque: la solidità non è mai stata un pregio della squadra. In questo campionato incassa invece meno di un gol a partita: ne ha presi 21 in 24 gare e, se dovesse continuare con tale media, chiuderebbe il torneo con 33 reti al passivo. Considerando i5principali campionati europei, adesso sono solo 4 le squadre che hanno fatto meglio: Liverpool con 15, Real con 16, Atletico con 17 e Reims con 19 (più il Psg che ha preso 21 gol ma in 25 giornate). E in Italia il dato è particolarmente significativo, perché non succede dal 2007 – quando il titolo post Calciopoli andò all’Inter di Mancini – che una squadra vinca lo scudetto senza avere la difesa più forte. Eppure la Lazio in questo campionato non si è coperta, anzi la scelta di Inzaghi è stata contraria: il centrocampo ha aggiunto qualità avendo arretrato definitivamente Luis Alberto in mediana accanto a Leiva e Milinkovic-Savic. È curioso, semmai, che anche un altro grande attaccante del passato abbia costruito una squadra straordinariamente solida: si chiama Inzaghi anche lui, però Filippo. Il suo Benevento padrone della B ha incassato 13 gol in 24 incontri e, considerando i primi due campionati dei cinque Paesi di riferimento, ha la difesa migliore d’Europa. Centravanti pentiti. Il percorso della Lazio sta scatenando l’entusiasmo dei tifosi, i quali in un’ora hanno esaurito tutte le scorte di biglietti arrivate dal Genoa per la partita di domenica all’ora di pranzo: il settore ospiti sarà gremito da 2039 biancocelesti. E si sta cercando di ricavare altri spazi per contenere l’euforia laziale. CorriereDellaSera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



SIAMO IN DIRETTA STREAMING CON LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: