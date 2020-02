ESCLUSIVA LATIUM | Martina Santoro della SS Lazio Women: “Ho scelto di indossare questa maglia per tutta la vita. A chi mi ispiro? Lulic e Radu” VIDEO

Martina Santoro, difensore della Lazio Women, è intervenuta telefonicamente in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it, in diretta tutti i mercoledì dalle 19:30 alle 20:30.

Ancora prima di essere una giocatrice della Lazio, sei una tifosa: com’è nata questa passione?

“La mia passione per la Lazio nasce sin da piccolissima. Tutta la mia famiglia è laziale, a partire da mia madre e mio padre fino ad arrivare a mio zio. In casa sarebbe stato difficile tifare un’altra squadra“.

Ora quindi indossare questa maglia che significato ha per te?

“Ha un significato importante, fa la differenza. Ho scelto di indossare questa maglia per tutta la vita, non ho mai avuto l’ambizione di indossarne altre. Per me la differenza la fa proprio questo: arrivare la domenica e indossare i colori che amo e che ho sempre sostenuto. Sono 16 anni che indosso la maglia biancoceleste e giorno dopo giorno diventa sempre più importante“.

Passando al campo, nel big match contro il Napoli di domenica scorsa la Lazio esce sconfitta 2-1. Un commento sulla gara?

“Entrando nel dettaglio della gara potevamo fare meglio dal punto di vista dell’approccio mentale, potevamo giocare meglio le nostre carte. Questo non vuol dire che, ad oggi, ridimensioneremo le nostre ambizioni perché siamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato dalla prima all’ultima partita che abbiamo giocato. Se entriamo in campo con la giusta mentalità possiamo giocarcela bene con tutte. Da qui fino alla fine del campionato lotteremo partita dopo partita per riprenderci quello per cui stiamo sognando dall’inizio“.

Siete un bel gruppo e vi state togliendo molte soddisfazioni. Qual è il segreto?

“Il gruppo è la parte fondamentale, ti aiuta sia durante la settimana ad affrontare l’allenamento sia ad affrontare la gara della domenica in maniera positiva e propositiva lottando tutte insieme per l’obiettivo. E’ proprio il gruppo è il segreto. C’è la mano della vecchia guardia: quelle che hanno questa maglia addosso da tanto tempo e cercano di trasmettere a chi arriva dopo quello che significa giocare per la Lazio“.

Giovane ma esperta, ti senti un leader della squadra?

“Lo spero. Cerco di impegnarmi al 100% per far sì che la squadra mi riconosca come tale. Sono giovane sì, ma con un grande bagaglio di esperienza. Penso di riuscire a trasmettere quello che significa per me e per tutto il mondo Lazio indossare questi colori e spero di riuscire a diventare sempre più leader giorno dopo giorno“.

Bella classifica la vostra, così come quella della Lazio maschile. Quali possono essere le ambizioni delle due squadre?

“Domenica scorsa la Lazio maschile ha dimostrato di essere una squadra vera al cospetto di una grande Inter che è stata costruita per vincere lo scudetto. Ma, che ad oggi, sul piano del gioco, secondo me, risulta inferiore alla squadra di Inzaghi. L’ambizione numero uno per la Lazio maschile è di arrivare in Champions League. Per quanto riguarda noi, dall’inizio del campionato nessuno, se non chi la vive al 100% la squadra, poteva immaginare che a otto partite dalla fine saremmo state ad un punto dalla seconda in classifica e, che, con i tre punti ipotetici della gara con il Napoli potevamo addirittura rischiare di essere prime. Le due ambizioni sono molto simili: lavorare con quello che si ha a disposizione e cercare di fare bene senza cercare alibi e guardare in casa degli altri. Dobbiamo ottenere il massimo dal lavoro svolto durante la stagione“.

A quale giocatore della Lazio attuale ti ispiri? E quale calciatore del passato seguivi con più attenzione?

“Lulic e Radu per me sono due punti di riferimento, due esempi da seguire, due persone che hanno dedicato la loro carriera interamente alla Lazio lasciando da parte le varie soddisfazioni professionali e personali. Quando c’è stata l’opportunità di andare a giocare altrove hanno sempre rifiutato e messo la Lazio prima di qualsiasi altra cosa. Del passato? Sicuramente Paolo Di Canio. Uno di quelli che non molla mai. Con il suo carisma e la sua carica ha dimostrato, dopo vent’anni, di essere rimasto quello di sempre: attaccato a questi colori”.

Chi ti ha aiutato a diventare una calciatrice?

“Mia sorella. Quando sei piccola hai bisogno di una spalla. Hai bisogno di qualcuno che ti assecondi nella follia. Per una ragazzina 15 anni fa iniziare a giocare a calcio non era una cosa semplice tra tutti i vari pregiudizi. Lei ci ha creduto più di me“.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

“L’obiettivo personale diventa quello di squadra: per me, da 8 anni, è quello di riportare la Lazio in Serie A. Una squadra come la nostra deve ambire al massimo e disputare la Serie A in maniera ordinaria, è assurdo che la Lazio sia in Serie B e soprattutto è assurdo che ci sia per così tanto tempo“.

