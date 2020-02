Genoa-Lazio, Canigiani: “Intorno ai 5mila laziali”

Il responsabile marketing della società biancoceleste, Marco Canigiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel per fare il punto sulla situazione dei biglietti per la trasferta di Genova: “Esaurito il settore ospiti di Marassi, ora avere un dato certificato relativo ai tifosi che saranno presenti a Marassi in Gradinata Sud è per noi molto complicato. La sensazione è che ci sarà un esodo da vecchi tempi: se non saranno 5.000, ci si andrà molto vicino! Principalmente ci si muoverà in automobile, non ci sono molti collegamenti aerei per il capoluogo ligure. Lazio-Bologna è una delle partite in cui gli Under 14 potranno accedere gratuitamente allo Stadio Olimpico nei settori Distinti Sud-Est, Tribuna Tevere laterale ed in Monte Mario. L’iter è sempre il medesimo: l’adulto dovrà recarsi presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store abilitati, acquistare un biglietto intero per sé e richiedere l’omaggio per il ragazzo. Per l’incontro casalingo del prossimo 29 febbraio sarà attiva anche la promo Sky per gli abbonati extra: tali clienti potranno richiede massimo quattro codici da utilizzare online per acquistare un tagliando d’accesso per la Tribuna Monte Mario al 50% di sconto. Sarà attivo il Bus Insieme: speriamo di arrivare ad avere più bus che auto! I commenti sono sempre positivi, molti sostenitori biancocelesti, provato il servizio, hanno deciso di lasciare la macchina. Per il prossimo anno, stiamo pensando ad uno specifico abbonamento. Sono ancora all’asta le maglie da gioco indossate in Lazio-Inter dai biancocelesti, l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione che sostiene Flavio e Francesco: al primo posto ad ora c’è Milinkovic, poi Immobile. C’è ancora un giorno di tempo”.

sslazio.it

