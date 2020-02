Lazio, D’Amico: “Attenzione a Roma-Juve, nel ’73 loro…”

Vincenzo D’Amico, ex giocatore biancoceleste, è tornato a parlare della stagione incredibile della Lazio, facendo il paragone della sua di Lazio. Nel ’74 D’Amico riuscì a portare nella capitale lo storico scudetto, ma l’anno prima, nel ’73, i biancocelesti riuscirono solo a sfiorare la vittoria. La responsabilità di questo mancato trofeo, secondo l’ex calciatore, sarebbe da imputare anche alla Roma che decise di scansarsi contro la Juve, la quale vinse la partita e lo scudetto. Nello stesso tempo, a far scivolare lo scudetto dalle mani dei laziali contribuì anche la sconfitta subita contro il Napoli. Grazie ai corsi e ricorsi storici, anche quest’anno nell’ultima giornata si affronteranno Napoli-Lazio e Juve-Roma, coincidenza che ha fatto tornarne alla mente di Vincenzo D’Amico proprio quella stagione. Queste le sue parole raccolte da Il Messaggero: “Anche noi nel ’73 non eravamo partiti per vincere lo scudetto, ma come la Lazio di quest’anno ci siamo trovati a combattere e ci abbiamo provato fino alla fine, poi vinse la Juve. L’ultima giornata io ero infortunato, a Napoli andò tutto male già dall’inizio: ci accolsero con sassaiola al pullman, insulti di ogni tipo e senza nessuna scorta ad accompagnarci al San Paolo. Una cosa da non credersi. Quella partita è cominciata male ed è finita peggio. Noi eravamo più forti, loro non avevano nulla da chiedere alla classifica. In quella gara i giocatori del Napoli furono molto professionisti. Noi giocavamo con Wilson e Chinaglia che conoscevano Juliano già ai tempi dell’Internapoli, ma non credevano che i napoletani si sarebbero impegnati così tanto. Non so come sono andate le cose veramente. Qualcuno dice che il Napoli avesse avuto degli incentivi, io sinceramente penso che abbiano semplicemente giocato la partita come avrebbero dovuto. Che la Roma si sia scansata non posso dirlo, perché mi denuncerebbero. Quello che penso io è che loro potevano giocarla alla pari, ma così non fu, ma questa è solo una mia interpretazione.”

