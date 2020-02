Massimiliano Farris e Fabio Ripert insegnanti al master di specializzazione in calcio

L’Università Cattolica di Valencia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, ha organizzato la prima edizione del master di specializzazione in calcio.

Da oggi al 21 febbraio p.v. gli studenti del master, ai quali si sono aggiunti gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport dell’ateneo romano, sono impegnati in un ciclo di seminari che si stanno svolgendo nella Capitale proprio presso l’università Foro Italico.

La mattinata odierna, ha previsto un forte coinvolgimento della S.S. Lazio. L’allenatore in seconda, mister Massimiliano Farris, ed il responsabile dei preparatori, il Prof. Fabio Ripert, hanno tenuto due interessanti seminari sul tema della organizzazione settimanale dell’allenamento e la preparazione alla gara di una prima squadra.

“Sono onorato di essere qui in rappresentanza dello staff tecnico della Lazio per parlare della nostra squadra – ha dichiarato il vice-allenatore in esclusiva ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky – . Siamo ospiti di un gruppo di studenti. La mia presentazione è incentrata su come viene preparata la partita facendo capire come uno staff tecnico arriva ad un appuntamento prestigioso come una finale di Supercoppa italiana, nel caso specifico quella del dicembre scorso”.

“Prendere parte a questo master con l’Università di Valencia e del Foro Italico è me un piacere – ha ammesso ai canali del club il prof Fabio Ripert –. Il mio discorso verte sul lavoro in una settimana-tipo, quindi su come si organizza l’esercizio atletico dalla fine di una partita all’inizio dell’impegno successivo, da una domenica alla seguente”.

Successivamente, nel pomeriggio, gli studenti spagnoli ed i loro docenti si sono recati all’interno del Centro Sportivo di Formello per assistere alla seduta di allenamento della Lazio ed incontrare lo staff tecnico biancoceleste.

