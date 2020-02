GdS | Immobile 30 e lode, compleanno da film con record di gol e qualche sogno

Trent’anni al top. Oggi sarà un compleanno speciale per Ciro Immobile. Capocannoniere della Serie A con 26 reti e con la Lazio a un punto dal primo posto della Juventus. Una stagione con record che si rincorrono a ogni gol sullo sfondo di un sogno tricolore. Festeggerà i suoi 30 anni nella prestigiosa location di Palazzo Brancaccio, a Roma, in un’atmosfera che richiamerà quella del film «Il grande Gatsby». Una festa che abbraccerà tutta la Lazio in un momento tra i più belli della storia biancoceleste. Nella vittoria di domenica contro l’Inter, che ha dato il diciannovesimo risultato utile di fila, la scintilla è scattata nuovamente da un gol di Immobile.

OBIETTIVI

Trenta non è solo la soglia di anni che oggi Immobile supererà. Quel numero è anche un nuovo tetto che il suo score da goleador è vicino a sfondare per la prima volta. In campionato è salito sino a quota 29 con la Lazio nel campionato 2017-18, quando condivise il titolo di capocannoniere con Icardi. Ora bracca il tris da capocannoniere in Serie A, ma soprattutto ha nel mirino il record di Gonzalo Higuain che firmò 36 gol col Napoli nel 2015-16. Con l’obiettivo di imporsi anche nello sprint per la Scarpa d’oro: adesso è in vetta a 52 punti, con sei lunghezze su Lewandowski (Bayern Monaco).

TRA I GRANDI

Il primo agosto 2016, alla conferenza di presentazione a Formello, con la forza della sua umiltà sussurrò: «A chi somiglio dei grandi ex? Ho visto su Internet le giocate di Signori e Giordano, ma ora non mi sento di fare paragoni. Magari tra 2-3 anni…». Nella graduatoria dei bomber laziali di tutti i tempi è balzato al quarto posto con 115 gol (in 165 gare). Da poco ha superato Bruno Giordano, che sottolinea: «Immobile sta continuando la tradizione dei grandi attaccanti della Lazio. Sì,Ciro è entrato nella storia biancoceleste». Il primato di Silvio Piola appare lontano con 159 gol (in mezzo Signori a 127 e Chinaglia a 122), ma il suo feeling con la Lazio non sembra ancorato solo al contratto sino al 2023. Con la moglie Jessica ha deciso di scegliere Roma come città della propria vita. «Ciro esprime i valori del popolo laziale: grinta e determinazione», così il d.s. Igli Tare lo presentò in quel primo agosto del 2016. Immobile e Lazio, una storia scritta nel destino. Per inseguire insieme anche un sogno inatteso, bello come uno scudetto.

