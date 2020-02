Immobile: “Chi non gioca è il primo a supportare i titolari, perché abbiamo creato un bel gruppo, una famiglia”

Ciro Immobile, che oggi compie 30 anni, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “I tifosi mi amano? Quando incontro le persone, mi fermo perché mi dicono che sono una brava persona e un bravo ragazzo. Il calciatore va oltre, puoi piacere o non piacere, soprattutto per le tue caratteristiche. Quando mi dicono quelle cose mi fa piacere. Quanto ci divertiamo in campo? Salta subito all’occhio dello spettatore che non abbiamo troppa ansia, stiamo bene insieme e facciamo divertire la gente. Chi non gioca è il primo a supportarci, siamo stati capaci di creare un gruppo e una famiglia importante. Lotito? Ha sempre provato a metterci a nostro agio, è un padrone di casa. Come ha raccontato lui, anche quando usciamo in privato lo chiamiamo insieme per fargli degli scherzi: rispettiamo i ruoli, ma c’è affetto e simpatia. Stessa cosa con Igli Tare e Angelo Peruzzi, nonché il resto dello staff. Chi lavora dietro le quinte è fondamentale. La trasferta di Genoa? I tifosi ci stanno tenendo per mano e andiamo avanti insieme, ho letto che saranno a migliaia a Genoa. La stiamo preparando bene, non ci stiamo facendo distrarre dal mio compleanno (ride, ndr). Si continua a lavorare con la testa al campionato, perché abbiamo bisogno di fare punti per continuare il nostro sogno”.

Durante la trasmissione ha chiamato in Radio la famiglia di Ciro Immobile, compresa la madre: “Il voto che do a mio figlio è il massimo: siamo orgogliosi di lui, non potevo averne uno migliore”. Poi ha continuato il bomber: “Somiglio a mia madre perché non mollo mai, anche quando le cose vanno come non si desidera”.

