Tanti Auguri Ciro, 30 anni di successi con nuovi record ancora da battere

Il 20 febbraio del 1990 in un comune in provincia di Napoli nasce un bambino che fin da piccolo ha avuto la passione per il pallone, trasmessa da papà Antonio. Ciro, a differenza del padre che ha dovuto rinunciare per lavorare, non ha voluto dire ‘no’ al suo sogno. Diplomato come perito tecnico ha subito iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio: prima nella scuola calcio Torre Annunziata ’88, fino a che non ha raggiunto le giovanili del Sorrento. Ma ecco già il primo grande salto, nel 2007 vola a Torino per giocare nella Primavera della Juventus. Esordisce in Serie A il 14 marzo 2009 in Juventus-Bologna (4-1), subentrando nei minuti di recupero al posto di Alessandro Del Piero. Il 17 agosto 2011, dopo esser passato per Siena e Grosseto, viene ceduto in prestito al Pescara, in Serie B. Segna la sua prima rete con gli abruzzesi alla prima giornata di campionato contro il Verona (vittoria per 1-2). Grazie alle 28 reti realizzate nell’annata 2011-2012 si laurea capocannoniere e diventa il giocatore nella storia del Pescara ad aver segnato più goal in una sola stagione. Contribuisce inoltre al ritorno in Serie A dei biancazzurri dopo 20 anni di assenza.

DA PESCARA FINO A ROMA, CON PARENTESI EUROPEE

Molti trasferimenti per l’attuale bomber biancoceleste. Dopo l’addio al Pescara passa prima al Genoa, 34 presenze e 5 gol, poco entusiasmante per uno come lui. La Juventus, ancora proprietaria del cartellino, risolve il contratto con il Genoa e lo vende per metà al Torino. Nella stagione 2013-2014 il centravanti campano si dimostra molto ispirato. Infatti con il partner d’attacco Cerci conduce la formazione allenata da Ventura alla qualificazione in Europa League dopo 20 anni di assenza dalle manifestazioni europee. Con 22 reti in 33 presenze, Immobile si laurea capocannoniere della Serie A: è il primo calciatore del Torino a riuscirci dagli anni ’70. Viene poi ceduto dal Toro, e da qui partono le sue avventure europee con Borussia Dortmund prima, e Siviglia poi. Stagioni che però non lo entusiasmano più di tanto, il centravanti gioca poco e non si trova bene. Decide così di tornare, in prestito, lì dove aveva fatto fortune: al Torino. Rientrato dal prestito a Siviglia il club comunica di aver ceduto il giocatore, a titolo definitivo, alla Lazio. Il 21 agosto successivo, oltre a esordire con la squadra capitolina, realizza il primo dei suoi 26 gol stagionali. A Roma respira un’aria nuova, fresca, ricca di nuovi stimoli per migliorarsi e battere nuovi record. Dopo nemmeno una stagione vince il suo primo trofeo, la Supercoppa Italiana e lo vince da grande protagonista visto che mette a segno una doppietta. Nella stagione 2017/2018, la migliore, dal punto di vista realizzativo, della sua carriera entra nella storia biancoceleste, entra nella top ten dei migliori marcatori biancocelesti di tutti i tempi, diventando inoltre il più prolifico cannoniere stagionale nella storia del club capitolino. Il 20 maggio, con la conclusione del campionato, vince anche la classifica dei marcatori della Serie A per la seconda volta in carriera. Sono tanti i record di Ciro, forse anche troppi. Basta sapere che nella stagione successiva, 2018/2019, non riesce ripetersi in termini realizzativi siglando “solo” 15 reti e alzando la Coppa Italia, suo secondo trofeo con l’aquila sul petto. Nella stagione odierna parte subito in maniera strepitosa, doppietta alla prima gara del campionato e quota 100 reti in Serie A. Il 3 novembre 2019 contro il Milan, non contento, sigla anche la sua rete numero 100 con la maglia biancoceleste. Per non dimenticarsi poi che il 22 dicembre 2019 alza al cielo un altro trofeo, la Supercoppa Italiana battendo la Juventus.

Che dire? Forse qualche record è sfuggito, ma con Ciro è così, lui è imprevedibile, ogni giorno dovremmo aggiornare il suo score. La stagione però non è finita e sicuramente ci saranno ancora tanti record da battere, intanto sono 26 gol in 24 gare di Serie A ed oggi sono 30 anni, non finirà mai di stupirci. Tanti Auguri a te Ciro, un campione in campo e fuori. Adesso festeggia con la tua ‘Famiglia’, la Lazio e preparati a farci sognare ancora di più.

