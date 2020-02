PRIMAVERA1 | La Lazio sfida l’Atalanta sognando il colpaccio

Una cammino di crescita arrivato all’esame di maturità. La Lazio Primavera, reduce da tre risultati utili consecutivi, è pronta domenica a far visita alla capolista Atalanta per allontanarsi ancor di più dalla zona calda e sognando magari anche un posto play-off. L’ultimo pareggio al Fersini con la Sampdoria ha mostrato i margini di crescita delle giovani aquile ancora incapaci però di compiere il vero salto di qualità per spiccare il volo verso l’alto. Il peggio, nonostante la zona play-out non sia ancora a distanza di sicurezza ed anche grazie ai rinforzi giunti nel mercato di gennaio, sembra essere oramai alle spalle con la trasferta in terra lombarda come perfetto trampolino di lancio verso un finale di stagione in crescendo.

L’avversario

Il grande giorno è arrivato con Armini e compagni chiamati alla grande impresa contro la corazzata Atalanta, capolista in solitaria a 48 punti (+6 sul Cagliari). Un percorso impressionante quello dei nerazzurri, quasi netto, con una sola sconfitta subita ad inizio febbraio per mano della Juventus. Un piccolissimo calo di tensione che, in ogni caso, non preoccupa il tecnico Brambilla considerando che i bergamaschi vantano la miglior difesa (appena 16 reti incassate) ed il miglior attacco (48 reti, più del doppio rispetto a quelle siglate dalla Lazio). Gli orobici comandano in solitaria con Brambilla che ha plasmato una formazione perfetta rodata intorno al 4-3-3 o 4-2-3-1 con il tridente Colley (12 marcaure), Piccoli (7 gol) e Traore (6 reti) implacabile. La Lazio è avvisata, la Dea non fa sconti a nessuno.

La classifica

Che si parli di statistiche o di posizione in classifica il risultato non cambia. Osservando la classifica risalta immediatamente la prima posizione dei bergamaschi (48 punti) a +6 sul Cagliari. Un ottimo biglietto da visita di una rosa con elementi già pronti per grandi palcoscenici. In casa Lazio, invece, le ultime buone prestazioni hanno permesso ai capitolini di salire in decima posizione a 24 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulla zona calda e quattro di svantaggio dalla zona play-off. Nel passato l’inferno, nel presente il purgatorio, nel futuro il paradiso? Nella sfida con i nerazzurri l’ardua sentenza.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: