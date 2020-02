Cataldi nel post gara: “Stiamo facendo cose straordinarie. I nostri tifosi sono un’emozione sempre nuova”

Al termine di Genoa-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Danilo Cataldi per commentare la vittoria: “È una cosa stupenda festeggiare di fronte a così tanti tifosi. Sapevamo venivano in tanti ma quando sono qua che cantano e ci incitano è un’emozione sempre nuova. Siamo contenti di aver vinto ed aver portato a casa i tre punti perchè questo è un campo difficile per tutti. Stiamo facendo delle cose straordinarie e vogliamo continuare. Sognare non fa mai male, ma è una cosa che dobbiamo portare avanti partita dopo partita. Mancano ancora tredici partite, vedremo dove saremo tra un mese, un mese e mezzo. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, peccato non aver fatto il raddoppio, abbiamo avuto delle occasioni. Il Genoa è una squadra che non muore mai, soprattutto in casa. Qui si gioca sempre a ritmi alti, sappiamo come sono queste squadre che lottano per la salvezza, è sempre dura. Fare gol è sempre un a cosa positiva, poi faccio sempre il terzo. Non sono un goleador e non mi interessa neanche essere, fa piace ma penso sempre alla squadra e portare la vittoria a casa. Il Genoa aveva messo molti attaccanti e Parolo diceva come mettermi, quest’anno si è creato una famiglia meravigliosa e condividiamo con tutti le gioie”.

Successivamente Danilo Cataldi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Dobbiamo continuare così. Sapevamo delle difficoltà della gara di oggi. Se non ci fosse stato per il rigore la partita sarebbe stata più tranquilla. Alla fine abbiamo sofferto ma abbiamo portato a casa la vittoria, ed è questa la cosa importante. Il campo? Spesso si scivola un po’ qui a Genova. La punizione? Volevo calciare, ma Luis (Alberto, ndr) è un giocatore importante. Ha segnato più di me in passato, se mi lascia la palla la prendo volentieri. Il Genoa è una squadra ostica, con il cambio di allenatore ha trovato un nuovo equilibrio e ultimamente ha fatto ottime cose. Noi siamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato”.

