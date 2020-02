Inzaghi: “Abbiamo fatto un’ottima gara. Marusic una grande opzione in più”

Nel post gara di Genoa-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Sapevamo che qui a Marassi non sono mai partite semplici, abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra in salute, probabilmente in qualche occasione dovevamo essere più lucidi. Credo che sulla vittoria non ci sia nulla da dire. Riguardo il discorso dei sostituti penso a Marusic, Cataldi, Vavro che è un ottimo giocatore che ha davanti Acerbi che non salta mai un allenamento, ma oggi si è fatto trovare pronto. Acerbi ha avuto un problemino giovedì, poi venerdì e sabato è rimasto a riposo. Oggi ha fatto riscaldamento e sul finire il muscolo del polpaccio era affaticato, voleva giocare ma mancano tredici partite ed abbiamo voluto evitare. Ora torneremo a Roma e farà gli accertamenti del caso. Marusic è una grande opzione che non abbiamo avuto per due mesi co. Non avendo Lulic, abbiamo Marusic che dà qualche centimetro in più , ma aldilà di questo si allena bene e si sta ritagliando il giusto spazio. Penso che alla base di tutto ci sia il sacrificio di tutta la squadra, penso a Correa, Caicedo e Immobile. Milinkovic e Luis Alberto fanno molto sia a livello di quantità che qualità. Avevamo detto che potevano giocare tutti i giocatori insieme se tutti aiutavano e lo stanno facendo. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima mezzora poi ci siamo abbassati un po’ probabilmente per merito del Genoa. Ho detto che bisognava cercare il secondo gol con ferocia perchè lo scorso anno da zero a uno abbiamo perso e il passato ci serve per l’esperienza. A Cataldi ho fatto i complimenti per il gol e gli ho detto di tenere la posizione. Al compleanno di Immobile mi ha imitato benissimo e l’ho conosciuto in una versione che non conoscevo, mentre i ragazzi lo sapevano già”.

Successivamente il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara vinta 2-3 a Genova contro la squadra di Nicola. Ecco le parole di Simone Inzaghi:

Vittoria importante e sofferta..

“Affrontavamo una squadra in salute, abbiamo fatto tre gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. L’unico neo è non aver realizzato il quarto gol perché non avremmo sofferto dopo il rigore preso al novantesimo“.

Cosa pensi dell’emergenza Coronavirus?

“Penso sia giusto prendere le giuste precauzioni, fare prevenzione e cercare di sconfiggere e capire il problema fermando il campionato perché non bisogna sottovalutare quello che sta succedendo. Porte chiuse? Assolutamente no. Il calcio è dei tifosi, è di giornate come oggi con tifosi del Genoa e della Lazio splendidi“.

La rosa è da scudetto?

“Una rosa di amici che si vogliono bene e si divertono in campo. Vavro è stato il migliore in campo. Per me che sono il responsabile tecnico è il massimo“.

Atteggiamento da scudetto?

“Stiamo facendo qualcosa di grandissimo. I ragazzi lo sanno e non mi nascondo nel dirlo. In 21 gare fra campionato e Supercoppa abbiamo vinto 17 volte. In altri campionati saremmo primi, invece dobbiamo combattere con Juve e Inter“.

Come sta Acerbi?

“Ha avuto un problema giovedì. Venerdì e sabato lo abbiamo tenuto a riposo. Oggi ha fatto il riscaldamento ma all’ultimo ha sentito il soleo indurirsi un po’. Spero non ci sia nulla“.

Cataldi?

“Si sta meritando quello che sta ottenendo. Se fa gol ogni domenica, mi può imitare tutti i gironi“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: