Malagò sull’emergenza Coronavirus: “Il mondo dello sport deve allinearsi alle disposizioni dell’autorità vigilante”

L’emergenza del Coronavirus colpisce anche il mondo dello sport con molti eventi del weekend rimandati. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, deve essere assolutamente allineato con le disposizioni dell’autorità vigilante, ossia in primis il Governo che ha oneri ed onori di tutto questo. Nella nottata di ieri sera che è stata abbastanza convulsa con il Consiglio dei Ministri finito tardissimo ed il Decreto Legge ci siamo adeguati, ma anche convinti che questa sia la valutazione più giusta la quale può essere condivisa o meno”. Anticipare la decisione del Governo proponendo di far giocare le gare a porte chiuse? “Erano delle ipotesi sul tavolo, ma secondo me sarebbe stato profondamente sbagliato, inelegante, non corretto, se si fossero anticipate delle mosse. Non si parla solo del calcio, ma anche molte altre manifestazioni coinvolte. Ieri sera ho sentito fino a tardi i vari dirigenti delle società coinvolte nelle partite rinviate, poi ieri non sembrava che Torino-Parma rientrasse in questo gruppo. L’ipotesi delle porte chiuse è stata presa in considerazione da parte del Governo, ma ci sono due problematiche che penso non sfuggano agli addetti ai lavori: la prima, a partire dalla partita dell’Inter dove c’erano quasi 70mila biglietti venduti, riguarda il carico economico che avrebbero dovuto sopportare le società, la seconda è che decidere in così poche ore una cosa simile con biglietti venduti, con gente che magari è già in piazza che decide di andare lo stesso verso lo stadio può generare un problema di ordine pubblico considerando anche che in queste ore le forze di polizia e non solo perchè si parla anche del coinvolgimento dell’esercito sono impegnate da altre parti e questo è un tema che riguarda le prefetture che hanno le prefetture. Capisco che lo sport è un’importante momento di svago soprattutto in queste situazioni, ma ci sono degli interessi primari, in primis la salute. C’è l’obiettivo il prima possibile, ma non dovete chiederlo a me perchè si sta navigando giorno dopo giorno, di ristabilire tutto, altrimenti, a cominciare da chi fa il vostro lavoro, avrebbe dei problemi che ora però vanno in secondo piano. Poi sapete c’è il tema dei calendari che non sono regolati in pratica da nessuno nel caso della Serie A e che però si incastra con quelli che sono gli organismi internazionali come nel caso dell’Inter. Si naviga a vista, considerando che poi anche la finale di Coppa Italia è stata anticipata visti gli impegni per preparare gli Europei”.

