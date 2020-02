Nicola: “Dobbiamo essere orgogliosi ed arrabbiati”

Al termine di Genoa-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico rossoblu Davide Nicola: “Oggi riconosciamo il valore della Lazio ma bisogna avere quell’amarezza a fine partita. Qualche match fa perdere con la Lazio significava quasi timbrare il cartellino, adesso non è più così. Dobbiamo essere orgogliosi ed arrabbiati. Mi tengo la prestazione per la continuità di quello che stiamo facendo, i numeri dicono che abbiamo fatto una grande partita. Ora stacchiamo un giorno e poi concentriamoci sulla prossima partita. Gli errori sono frutto maggiormente della qualità dell’avversario che colpa nostra. La Lazio è una squadra che sa chiudersi e fare densità, dovevamo essere più coraggiosi. L’errore è frutto di una mentalità di crescere e proporre perchè contro queste squadre bisogna cercare di proporre perchè altrimenti si perde lo stesso. La mia volontà è sfruttare l’organico a disposizione come stiamo facendo già da due settimane, siamo aperti a più soluzioni ricercando equilibrio e situazioni di qualità. Ho dimostrato ai ragazzi che conto su di tutti e per noi è necessario far sentire tutti importanti. Dobbiamo lavorare come squadre, i singoli reparti sono un’interpretazione in un’idea di gruppo. Oggi c’è solo da riconoscere il valore dell’avversario ed avere quell’amarezza positiva vista a fine partita. Oggi c’è stata la consapevolezza che possiamo crescere ulteriormente. Credo che il nostro cammino abbia dimostrato che i punti fatti sono arrivati anche contro squasdre che non hanno visone degli scontri diretti. Non mi piace selezionare delle partite più decisive, ragiono di partita in partita e non guardo all’avversario. La cosa importante è dare continuità”.

Il tecnico del Grifone ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport: “La sconfitta nasce dal fatto che subire così velocemente il primo gol ha permesso alla Lazio di portare la gara sui propri binari. Noi comunque abbiamo fato la partita, gli errori della Lazio sono maggiormente frutto della qualità della Lazio e comunque faccio i complimenti ai miei ragazzi. Sono arrivato e ho spiegato ai ragazzi i miei valori e le mie idee. Non mi piace pensare che con la Lazio si possa perdere anche se ci può stare”.

Nicola ha poi parlato in conferenza stampa: “Oggi la mia squadra mi ha emozionato fortemente poi la reazione della nostra gente al termine della partita mi ha reso orgoglioso perchè ho visto la voglia di costruire ed è quello che cerco in quello che faccio. Mi è piaciuta l’amarezza costruttiva a fine partita. Guardando i numeri è stata una grande gara. La Lazio ha questa posizione in classifica perchè ha raggiunto una continuità di risultati. Aver subito gol subito ha messo la gara sui binari della Lazio, ma questo ha portato in noi il desiderio di fare la partita. Escludendo il risultato posso dire di essermi divertito. Dobbiamo mantenere questa amarezza per dire che ci siamo senza trovare scuse perchè ci sono molti margini di miglioramento. Continuiamo a lavorare così come stiamo facendo. Sono convinto che con questo atteggiamento possiamo fare grandi cose senza accontentarci di quello che viene detto. Oggi deve passare il concetto che abbiamo perso qualcosa. Penso che i ragazzi stiano seguendo quello che vogliamo fare e lo portano avanti con un senso di appartenenza molto importante. Poi ovviamente si può crescere nell’espressione della squadra e nell’interpretazione di alcune dinamiche. Riguardo la direzione di gara dico che ho parlato semplicemente col quarto uomo ma non mi interessa perchè sposterei il focus dalla voglia di migliorare. Avrei voluto che si mettessero più palloni nell’area di rigore, ci sono momenti in cui la pressione deve essere più verticale dato che non ci sono più trame di gioco lineari. Si cresce attraverso gli allenamenti, aumentando il ritmo considerando che è una situazione in cui possiamo allenarci per fare meglio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: