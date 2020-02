PAGELLE – Mamma che Marusic! Ciro timbra, Cataldi disegna e Vavro sorprende

Strakosha 6 – Il palo lo salva su un colpo di testa di Favilli, il resto delle volte arrivano solo conclusioni centrali che blocca senza affanno. Si distende sul tiro a giro di Cassata ma non riesce a deviarlo.

Patric 7 – Ennesima prestazione maiuscola dello spagnolo che non commette mai una sbavatura. Tempismo perfetto nelle chiusure e sovrapposizioni sulla fascia per dare un’alternativa di gioco.

Vavro 7 – Prima da titolare in crescendo. Un approccio timido dove si limita a giocare semplice per non commettere errori, prende fiducia col passare dei minuti e si fa apprezzare con un paio di uscite palla al piede di personalità.

Radu 7 – E’ l’unico senatore in campo e si prende sulle spalle tutta la difesa guidandola verso la vittoria. Fino all’ultimo istante è concentrato per tenere alto il fortino e riportare a Roma tre punti fondamentali.

Marusic 8 – Pronti, via si fionda sulla sponda di Caicedo, sbraga Masiello e Soumaoro e poi la piazza sotto l’incrocio. Ma non si fa apprezzare solo per il gol, prestazione intelligente dove capisce sempre quale sia la soluzione migliore da adottare. Il rendimento non cambia quando passa sulla corsia mancina.

Milinkovic 6 – Primo tempo opaco, nella ripresa entra nella modalità Marassi (chiedere alla Samp) con un lancio magnifico per Immobile che sfiora il raddoppio. Cassata è il suo uomo e tarda nel ripiegare in occasione della rete dell’1-2.

Lucas Leiva 5,5 – Udite, udite, capita anche a lui una giornata negativa. Preziosi alcuni recuperi ma rispetto al solito è nervoso con tanti falli commessi e poco preciso in fase di impostazione. Il giallo condiziona i suoi interventi per cui viene richiamato in panchina.

Dal 54′ Cataldi 6,5 – Corresponsabile con Milinkovic della rete di Cassata, si fa perdonare pochi istanti dopo quando su puniziona ripristina i due gol di distanza in stile Supercoppa Italiana.

Luis Alberto 6,5 – E’ la luce nei momenti di difficoltà. Quando la Lazio va in affanno arriva lui, si prende il pallone e ripristina la tranquillità.

Jony 5,5 – Un passo avanti e due indietro. Tanti cross ma sempre imprecisi, meglio in fase difensiva eccezion fatta quando Ankersen gli sfila davanti ma per fortuna non arriva sul pallone.

Dal 62′ Lazzari 6 – Maresca punisce il suo tocco di mano molto ravvicinato per il rigore che riapre nuovamente la partita. Si divora nel finale un occasione davanti Perin calciandogli addosso.

Caicedo 7 – Manda in porta Marusic con la solita sponda perfetta, poi si divora il raddoppio calciando debolmente sul primo palo. Entra anche nell’azione del momentaneo 0-2.

Dal 54′ Correa 5,5 – Con le praterie che si aprono può essere letale ma non colpisce mai. Eppure ci arriva davanti Perin ma poi si perde con un tiro centrale. Non è un killer d’area ma nemmeno un giocatore che non sappia trovare la rete da posizione così favorevole.

Immobile 6,5 – Si sbraccia tanto ma i movimenti giusti sono pochi, sistematicamente corre incontro a chi ha il pallone portandosi appresso tante maglie rossoblu. L’intervallo lo tranquillizza e torna in campo sfiorando il raddoppio di sinistro per poi trovarlo col destro.

All. Inzaghi 7 – Perde Acerbi nel riscaldamento, non ha i migliori Leiva e Milinkovic della stagione ma la Lazio vince lo stesso contro uno degli avversari peggiori degli ultimi anni. Vavro finalmente convince e i cambi decidono il risultato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: