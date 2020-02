Una domenica agrodolce per il settore giovanile biancoceleste

Vince la prima squadra, ma non solo. Sorride parzialmente anche il settore giovanile biancoceleste, ad accezione dell’Under 17 che cade contro il Parma. Gli aquilotti vanno sotto, pareggiano, ma subiscono poco dopo il due a uno definitivo che li condanna alla sconfitta. Al termine del match, ai microfoni di SSLazio.it, è intervenuto il tecnico Fabrizio Fratini: “Oggi siamo stati sconfitti dal Parma, eravamo in emergenza assoluta. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sul campo hanno dato tutto svolgendo una grande partita. In passato abbiamo sbagliato l’atteggiamento, oggi invece il gruppo è riuscito ad offrire un’ottima prova contro una buona squadra. Avevamo troppe defezioni, ma nonostante ciò devo fare i complimenti a tutti”. Per una formazione che perde ce ne sono due che vincono. La prima è l’Under 16 che, sempre contro il Parma, ottiene i tre punti grazie ad un due zero firmato Crespi. Al termine dell’incontro, ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste, è intervenuto l’allenatore Marco Alboni: “Avevo detto ai mie calciatori che nelle prossime quattro sfide avremmo compreso che genere di formazione siamo e che strada avrebbe potuto prendere il nostro campionato. Le quattro gare sono state quasi perfette. Abbiamo fatto bottino pieno con Empoli, Genoa e Parma: il risultato di oggi non rispecchia quanto abbiamo messo in mostra dato che abbiamo creato molte occasioni da gol. Oggi c’è stata una qualità di gioco oltre ogni limite, abbiamo avuto anche il piacere anche di ottenere i complimenti dagli avversari. Anche oggi i ragazzi che sono subentrati hanno avuto un impatto decisivo sulla gara. Potevamo fare più gol, ma la prestazione è stata di grande spessore. Dico grazie i miei ragazzi perchè stanno portando avanti un grande percorso, lavorando molto bene nel corso della settimana. Il lavoro messo in atto dal mio staff e dalla Società è molto importante, il Club non ci fa mancare niente. Adesso bisogna tenere alto il margine dell’attenzione, lavorando a testa bassa”. Conquista i tre punti anche l’Under 15, sempre contro i Ducali, questa volta per tre a due dopo una sfida molto combattuta. A margine della gara, ai microfoni di SSLazio.it, ha parlato il calciatore Giubrone: “Abbiamo disputato un’ottima grande prestazione corale. Sono molto felice per questa vittoria meritata dal gruppo. Inoltre, sul fronte personale, sono contento d’ aver siglato la rete decisiva nel finale”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: