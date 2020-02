Lazio, Acerbi si apre: “Non giocavo per me, volevo smettere. La malattia mi ha cambiato”

Francesco Acerbi, arrivato in biancoceleste nel 2018, ci ha messo pochissimo a far innamorare di lui i laziali. Il “leone” è senza dubbio uno dei simboli di questa Lazio. Un grande giocatore in campo, ma anche un grande uomo fuori. La sua storia non è delle più semplici, è una storia fatta di alti e bassi, fatta di luci e ombre, una storia che ha deciso di raccontare a l’Ultimo uomo: “Prima non giocavo per me ma per mio padre. Al Chievo avevo iniziato a giocare a inizio febbraio del 2012 e già ad aprile era arrivato l’interesse del Milan. Non ho voluto sentire nessun’altra offerta, volevo andare al Milan anche perché lo tifavo da piccolo. Io giocavo per mio padre che ci teneva tanto, forse anche troppo. Sicuramente più di me. Una volta che lui non c’è più stato io non avevo nessuno per cui giocare. Di certo non giocavo per me“. Continua poi parlando dei suoi problemi con gli alcolici “Non mi comportavo da professionista, non avevo rispetto per me, per il mio lavoro e per chi mi pagava. Spesso arrivavo al campo alticcio, senza aver recuperato dai superalcolici della sera prima. Fisicamente sono sempre stato forte e mi bastava dormire qualche ora per rendere in campo. Non avevo paura della grande squadra non perché fossi coraggioso ma perché non me ne fregava niente. Volevo solo divertirmi e giocare. Braida mi aveva detto che sapevano del mio stile di vita e per questo mi avevano trovato casa a Gallarate e non a Milano. Ma io uscivo lo stesso. Non sentivo la pressione, non mi importava. Il numero 13 di Nesta non l’avevo scelto io, era stato Galliani a sceglierlo. A me faceva piacere ma non davo la giusta importanza a niente. Ho anche pensato spesso di smettere. In quel periodo pensavo a fare le mie due ore di allenamento, al campo davo tutto e per me ero a posto così. Non pensavo minimamente a tutto il resto. A fare una vita da giocatore professionista anche oltre a quelle due ore. Volevo smettere di giocare. Non mi interessava più, non trovavo più stimoli. Lo dicevo a mia madre quando ci sentivamo e lei poveretta non sapeva bene cosa dirmi. Lo dicevo anche a Paloschi, a cui ero molto legato: «Palo voglio smettere, non ce la faccio più. Dai Ace che cazzo dici? Tieni duro!» Il trasferimento a Sassuolo era stata una scelta fatta per proseguire a giocare, anche se non ero totalmente convinto. Continuavo a fare tutto di testa mia e non sono mai stato professionista anche fuori dal campo di gioco. Ero certo di essere più forte di molti altri” il difensore biancoceleste ha continuato, parlando di un periodo importantissimo della sua vita, quello della lotta al cancro: “Il cancro è stato la mia fortuna. Ringrazio il Signore per averlo avuto. Ho scoperto la malattia a luglio del 2013, appena arrivato a Sassuolo. Ho fatto un’operazione e dopo tre settimane ero di nuovo in campo. Non me ne sono nemmeno accorto e dunque non mi sentivo affatto cambiato. Continuavo a comportarmi da non professionista fuori dal campo. Non volevo dargliela vinta, battevo i pugni sul tavolo, mi mettevo a gridare in casa da solo «esci dal mio corpo, vai via!» però continuavo a fare la vita di sempre: le serate, le bevute, reagivo in questo modo alla malattia, stando fuori fino alle 7 del mattino. Durante la malattia grazie all’effetto placebo ho capito quanto conta la mia forza di volontà e quanto grande è la forza della mente mi ero convinto del potere della mia mente. La certezza l’ho avuta quando uscendo a cena sentivo il bisogno di non bere tanto alcol. Ho dovuto anche liberarmi di quelle persone che non volevano il mio bene e mi stavano intorno solo per secondi fini. Nella mia testa questo non è il mio punto d’arrivo e l’Acerbi di oggi non è il miglior Acerbi possibile. Non voglio prefissarmi alcun punto d’arrivo, voglio migliorarmi giorno dopo giorno.Ho rifiutato alcune offerte da Sassuolo perché stavo bene lì, adesso voglio tutto. Non ho rimpianti. Sto accettando che sia andata così. Senza la malattia sarei finito a fare una carriera in Serie B, o magari avrei smesso. Per fortuna lassù qualcuno mi ha voluto bene e mi ha mandato la malattia. Senza sarei finito malissimo. Nessuno mi avrebbe salvato. Oggi sono soddisfatto della persona che sono diventato, nonostante tutti i miei difetti”

