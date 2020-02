Canigiani: “Lazio-Bologna ufficialmente a porte aperte, salvo nuove comunicazioni. Nessuna novità per il settore ospiti”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per Lazio-Bolgona, siamo vicini a quota 12.000 biglietti venduti, solo nella giornata d’apertura delle vendite avevamo registrato 9.500 vendite. La gara sarà ufficialmente a porte aperte, salvo nuove comunicazioni. Non abbiamo novità, invece, per il settore ospiti. Invitiamo i nostri tifosi interessati ad acquistare dei tagliandi per il match di sabato ad effettuare tentativi anche per i settori ormai esauriti: il Distinto Sud-Est è ancora disponibile e, pertanto, ancora non abbiamo disposto l’apertura della Curva Maestrelli.

Per l’incontro con il Bologna sarà attiva anche la promozione Sky grazie alla quale si potranno acquistare biglietti per la Tribuna Monte Mario con uno sconto del 50%. Anche il servizio BusInsieme sarà attivo per il prossimo match di campionato, tanti tifosi lo utilizzeranno per la sfida di sabato”.

sslazio.it

