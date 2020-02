Il Tempo | Lazio, la riscoperta dei gregari

Inzaghi può contare su una rosa più lunga grazie alle seconde linee di una Lazio che sogna. Patric, Vavro, Marusic e Cataldi offrono prove convincenti quando sono chiamati in causa.

La rosa si allunga, Inzaghi può sorridere. Dalla panchina stanno arrivando segnali incoraggianti per la volata finale della Lazio. Obiettivo Champions, solo dopo il timbro sul passaporto per la coppa dalle grandi orecchie si cercherà di rendere miracolosa una stagione già straordinaria. Zittite le cassandre che per tutta l’estate avevano mistificato la realtà parlando di 14-15 giocatori veri. La realtà, invece, sta regalando un sogno che solo Lotito e Tare avevano prefigurato, con la conferma dei big ad ottimi livelli e il contributo decisivo delle secondi linee capaci di non far rimpiangere i titolari. Uno scenario incredibile con la Lazio a quota 59 punti dopo 25 partite e un’imbattibilità che dura ormai da venti partite (16 vittorie e 4 pari). Eccoli i protagonisti inattesi, quelli marginali al progetto, quello che dovevano far crollare il rendimento generale della squadra diventati ora protagonisti. Su tutti lo spagnolo Patric, la cui crescita esponenziale ha sorpreso tutti. Da ultimo del gruppo a difensore di destra che ha saputo superare Bastos nelle gerarchie di Inzaghi. Dieci presenze e un gol, sempre al servizio della squadra, jolly prezioso buono per tutte le esigenze. Poi Danilo Cataldi, finalmente protagonista nella squadra dove è nato e cresciuto. Anche lui ha scavalcato Parolo, non proprio l’ultimo arrivato e ora si gode il ruolo di vice-Leiva, ricoperto con grande entusiasmo. Venti partite, due reti da favola, due punizioni telecomandate per blindare il trionfo in Supercoppa e tenere a bada domenica un Genoa indemoniato. Ma l’elenco comprende anche Adam Marusic, troppo spesso denigrato da chi non capisce nulla di pallone. Se sta bene fisicamente, il montenegrino è un elemento affidabile: ha sbagliato solo quando è stato penalizzato dagli infortuni. La rete segnata a Marassi è solo l’ultimo segnale lanciato da un calciatore troppo spesso sottovalutato. La rivolta dei gregari ha visto un altro ingresso eccellente contro il Genoa: Denis Vavro. Il centralone slovacco, pagato 12 milioni la scorsa estate, ha giocato per la prima volta dal primo minuto offrendo una buona prestazione. Dopo sei mesi di ambientamento è stato capace di non far rimpiangere Acerbi proseguendo la crescita già intravista negli allenamenti da Inzaghi. Manca Jony, ancora troppo discontinuo per essere sul livello degli altri. I compiti difensivi che gli sono stati assegnati non esaltano le sue caratteristiche, sta provando a trovare la sintonia giusta con la nuova posizione, finora ci è riuscito a metà. L’impegno, di sicuro, è massimo, suo e di tutti gli altri. In ogni caso il gruppo è allungato, i disamorati se ne facciano una ragione: il sogno biancoceleste passa anche attraverso i loro progressi ormai evidenti, di quelli che erano la “mediocrità”. IlTempo/Luigi Salomone

