ESCLUSIVA LATIUM | Prof. Capua sul Coronavirus: “Giusto giocare alcune partite a porte chiuse. Non bisogna diffondere il panico”

Torna l’appuntamento con Latium come ogni mercoledì alle 19:30 in streaming sulla pagina Facebook di LazioPress. Oggi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Latium il Prof. Pino Capua, Presidente della commissione antidoping e tutela della salute Figc, per parlare degli effetti del Coronavirus in generale e nel mondo del calcio: “Nessuno era preparato per questa situazione, i provvedimenti sono stati fatti su una serie di consigli arrivati da persone un po’ più esperte. Nessuno poteva prevedere una situazione così paradossale che ha anche creato uno stato d’ansia in certi strati della popolazione. Credo che le decisioni del Ministero dello Sport e del Ministero della Salute siano le più sensate. Fermare il campionato avrebbe reso tutto molto più difficile. Giocare alcune partite a porte chiuse è senz’altro la scelta migliore. Il rischio psicosi è reale e concreto, esiste la psicosi soprattutto nelle zone rosse. Per quelli che vengono in trasferta dall’estero le notizie che arrivano dall’Italia non sono confortanti. All’estero si percepiscono queste notizie come una situazione estrema, per questo i giocatori del Ludogorets arrivano con la mascherina. Io penso che non ci dobbiamo far prendere dal panico. Quello che posso dire è che alcuni deceduti erano già malati e che alcuni pazienti che hanno contratto il virus sono guariti. Io non sono un virologo, mi occupo di traumatologia, però i colleghi virologi confermano che non si deve seminare il panico, piuttosto bisogna capire quali siano i reali rischi. Credo che in Italia ci sia un più alto numero di contagi perché in Italia ci sono stati più controlli. Sono stati fatti 4mila tamponi, in Francia 400, il 10 percento. E’ ovvio che più approfondisci la questione e più hai possibilità di trovare dei malati. Sono convinto che con il passare dei giorni si capirà quale sia l’effettiva gravità del fenomeno. Secondo me è giusto giocare a porte chiuse, sospenderlo vorrebbe dire bloccarlo, non sarebbe stato possibile recuperare le partite. Per la salvaguardia dell’impegno sportivo l’idea di giocare le partite a porte chiuse sicuramente è l’unica idea praticabile. Sarebbe stato brutto dover pensare di chiudere una stagione in questo modo per una situazione poco chiara. La chiusura del campionato di calcio avrebbe portato alla chiusura di moltissime altre attività, questo portato gravi danni dal punto di vista sociale.”

