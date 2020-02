ESCLUSIVA LATIUM | Stefano De Martino: “Obiettivo Champions, penseremo allo scudetto solo nelle ultime giornate. Monitoriamo la situazione Coronavirus”

Durante la puntata di oggi di Latium, la trasmissione web-televisiva di Laziopress.it, è intervenuto Stefano de Martino, direttore dell’ufficio stampa della Lazio: “Il nostro obiettivo stagionale è chiaro a tutti. È quello di entrare in Champions League, la competizione più importante a livello europeo. Questo significa riportare la Lazio in Europa, riportarla ad un livello alto e costante. È chiaro che quando mancheranno 3 o 4 partite alla fine, se ci troviamo con la prima in classifica non tireremo indietro la gamba e tenteremo di raggiungere il massimo risultato. Però dobbiamo ricordare quale era e quale è il nostro obiettivo, che per ora stiamo rispettando. I conti puoi farli quando mancano 3 o 4 partite alla fine. O la seconda o la quarta posizione ti danno comunque accesso alla Champions, la differenza la fa il primo posto. Mancano ancora gare molto importanti. Noi per ora continuiamo a pensare a portare il bel calcio che per ora stiamo esprimendo. Gli addetti ai lavori di tutta Europa ci fanno i complimenti, raccogliamo i frutti del nostro lavoro. È un lavoro che dura da anni, almeno dal 2008 quando sono arrivato, già si parlava di una crescita costante. Ovviamente nell’ambiente si parla del Coronavirus, noi monitoriamo la situazione, siamo come tutte le altre società di calcio, ad oggi non ci sono restrizioni di qualche tipo sulle modalità di svolgimento della gara contro il Bologna. Ad oggi la situazione è tranquilla, siamo più preoccupati nelle vesti di cittadini italiani che come dirigenti di calcio. Il lavoro continua comunque anche in questa situazione. Noi pensiamo alla gara che dobbiamo giocare sabato, non stiamo pensando alla trasferta di Bergamo, siamo concentrati sul Bologna. Finita la gara di sabato penseremo a quella successiva e alle eventuali restrizioni che dovremo affrontare. Abbiamo sempre detto quanto sia importante per noi il supporto del pubblico. La società ha sempre rimarcato l’importanza della presenza dei tifosi e io ho sempre sostenuto che la presenza nutrita del pubblico potrebbe portare qualche punto in più durante il Campionato. I giocatori la prima cosa che ci chiedono è quanti tifosi verranno alla partita successiva. Ci teniamo tutti moltissimo. È importante esserci comunque, nei momenti buoni come in quelli di difficoltà ed è importante essere al fianco della squadra fino a quando l’arbitro non fischia. Mi auguro che sabato il pubblico spinga la squadra come ha fatto finora, spero che ci sarà una bella cornice. Ci sono state diverse critiche per l’alta quantità di rigori concessi questa stagione. La Lazio è una delle squadre che gioca di più nell’area avversaria, basta guardare i dati. Questo si traduce in occasioni da goal e in presenza in area superiore rispetto alle altre squadre. La nostra media è altissima in questo senso. Il calcio di rigore in proporzione è solo un fatto numerico, tutti i rigori che abbiamo visto sono stati netti. A biliardo sono il più forte, non ho ancora trovato un giocatore che possa battermi, la pressione l’avverto solo con l’allenatore. Ciro sa che sono il più forte, poi la pressione si sopporta, a parte con il mister.“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: