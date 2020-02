Lazio, Eriksson: “Vendemmo Signori per diventare vincenti. Quella squadra era eccezionale”

Lo storico allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson, ha rilasciato una lunga intervista alle colonne del The Guardian ripercorrendo il periodo tra il ’97 e il ‘ 01. Queste le sue parole: “Pochi giorni dopo che avevo firmato con i Blackburn Rovers la Lazio mi contattò. Avevano una grande squadra, ma non vincevano da almeno 20 anni – anche se sapevo che Sergio Cragnotti era un ottimo presidente. Sapevo quali erano le loro ambizioni così ho chiesto al Blackburn: “Per favore, fatemi andare alla Lazio.” Dopo molti incontri mi hanno detto che capivano e che mi avrebbero lasciato andare. Ringrazio il Blackburn ogni giorno per questo. Dal 1997 sono stato alla Lazio per tre anni e mezzo e sono stati tempi fortunati, tempi bellissimi. Il presidente mi accontentava praticamente sempre. Abbiamo vinto sette trofei ed eravamo perfetti. Ho cambiato giocatori che giocavano lì da anni e che io pensavo non avessero il giusto approccio mentale. Giuseppe Signori era uno di loro. Era un ottimo giocatore, capitano e goleador della Lazio, giocatore della Nazionale, ma non vinceva da molti anni e questo non lo rendeva positivo, non credeva che fossimo in grado di vincere qualcosa, così ho voluto che andasse via. Sono andato dal Presidente e gli ho detto che dovevamo vendere Signori. Vedendo la sua reazione ho pensato che stesse per avere un infarto. “No, mi stai prendendo in giro Sven, non è possibile. E’ il nostro capitano e il nostro miglior giocatore. E’ il re di questa città”. Gli ho risposto che se volevamo vincere dei trofei lui non faceva per noi. Per qualche settimana, ogni giorno, lo pressavo “Vendilo, vendilo”. Lui all’improvviso lo fece e i tifosi erano come impazziti, mi odiavano, penso che mi volevano uccidere. Lo vendemmo e poi perdemmo la partita dopo contro l’Udinese. Non potei entrare al campo d’allenamento nella sessione del giorno dopo perché i tifosi avevano bloccato l’entrata. C’era la polizia, ma non riuscivano ad affrontare la situazione. I tifosi avevano scavalcato le pareti e avevano invaso l’impianto dove ci allenavamo, così non ci allenammo quel giorno. Quelli erano tempi duri. Qualche mese dopo con la Coppa Italia abbiamo vinto il primo di sette trofei. Nessuno ha più parlato di Signori da allora. Abbiamo fatto firmare grandissimi giocatori come Juan Sebastian Veròn, Sinisa Mihajlovic, Roberto Mancini. Grandi giocatori. Diventò una squadra vincente, come doveva essere. La stagione ’99/’00 l’abbiamo iniziata con continuità, ero convinto che avremmo vinto lo Scudetto, dovevamo vincerlo l’anno precedente quando lo perdemmo alle ultime giornate. Avevamo la Juve davanti a tanti punti di distanza, ma io dissi ai giocatori che potevamo farcela. Non so quanti pensavano che fosse possibile. Il presidente mi disse “Sven, è andata di nuovo”, io gli dissi “No. Ancora possiamo vincerlo.” Giocavamo un buon calcio, cominciammo a giocare un calcio perfetto. Abbiamo vinto un sacco di partite di fila; andava solo in un modo, vittoria dopo vittoria, dopo vittoria, e la Juventus cominciava a barcollare un po’. In sostanza, tutto fu deciso l’ultimo giorno della stagione. La nostra partita contro la Reggina era finita, noi avevamo vinto 3-0 e saremmo stati campioni se la Juve non avesse vinto a Perugia. Era fine primo tempo tra Juve e Perugia, stava piovendo così forte che la partita fu sospesa. Il grande Pierluigi Collina era l’arbitro di quella gara. La Juve stava perdendo 1-0 e propose di giocare un altro giorno, ma Collina aveva una personalità forte. Qualsiasi altro arbitro avrebbe detto di sì alla Juventus, ma Collina decise di aspettare e così fecero. Noi eravamo incollati alla radio dal nostro spogliatoio. Non dovevano segnare, così noi saremmo stati campioni. Fu uno strano modo di vincere, ma fu bello, un giorno memorabile per qualunque tifoso della Lazio. Quella squadra aveva così tanti giocatori che potevano vincere da soli le partite, Mihajlovic, difensore centrale, era uno di quelli. A quel tempo aveva il miglior sinistro al mondo, ogni punizione o angolo era suo. Poi giocatori come Pavel Nedved, Mancini, Veròn, Salas. Questa squadra non aveva un solo leader, ne aveva undici. Guardate anche quello che stanno facendo oggi. Mancini è un grande allenatore, come anche Simeone. Veròn, Nesta, Almeyda sono diventati tutti allenatori. Lo potevi vedere già in quella squadra, avevano tutti la mentalità vincente e credevano nella vittoria. La miglior prova di quanto erano forti mentalmente arrivò dopo la vittoria del campionato, di Domenica. Il giovedì dopo ci sarebbe stato il secondo turno della finale di Coppa Italia, giocavamo con l’Inter. Non ci eravamo allenati lunedì e martedì, perché la squadra e tutta la città stava festeggiando la vittoria. Ricordo di aver parlato con Marcello Lippi, all’epoca sulla panchina dell’Inter, che disse: “Ora che avete vinto tutto, lasciateci vincere”, gli risposi: “Mi dispiace, ma vincerai perché non ci siamo preparati per bene, è stato tutto così incredibile”. Ma il giorno dopo, nello spogliatoio, dissi ai ragazzi: “Se siete dei professionisti, ora uscite e andate a combattere”, lo fecero, e vinsero. Ecco, proprio questo è quello che chiamo mentalità vincente. Si presero anche quel trofeo. Mi sono fatto carico della Lazio quando il club non aveva una mentalità vincente e ciò che diventò in quegli anni fu meraviglioso. Ho apprezzato quella vittoria addirittura più dello scudetto, non per quello che fecero, ma per come lo fecero.”

