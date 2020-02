Talamonti: “Alla Lazio? Bene con Couto, Di Canio e Manfredini, ma con la dirigenza non mi trovai”

L’ex difensore Leonardo Talamonti ha cambiato vita, salutando quindi il calcio giocato. Intercettato in esclusiva dai microfoni di Tuttomercatoweb, l’argentino ha raccontato del suo negozio di ferramenta appena aperto, tornando poi indietro nel tempo, alla sua esperienza in biancoceleste.

Che rapporto hai con l’Italia?

“Ho tanti amici a Bergamo, che è una città che amo. Perché mi ha aperto porte che alla Lazio mi avevano chiuso. Per questo sono grato alla famiglia Ruggeri che ha avuto fiducia in me. E ringrazio anche la famiglia Percassi, con la quale abbiamo vinto un campionato di Serie B“.

Cosa non è andato alla Lazio?

“Naturalmente sono grato alla Lazio, perché prima del mio trasferimento in Italia non mi conosceva nessuno. Purtroppo ho giocato poco, ero in prestito dal Central ma il presidente inizialmente mi aveva detto che mi avrebbe confermato. Solo che non l’ho più sentito. Credo che Lotito non sapesse nemmeno chi fossi. Ci sono state cose anche positive, perché la tifoseria era davvero bella e i compagni di squadra mi hanno aiutato a inserirmi. Penso a Couto, che parlava spagnolo, o Di Canio o Manfredini. Ma con la dirigenza non mi sono trovato proprio“.

Capitasti anche in una stagione complicata…

“Non c’era un direttore sportivo. Io arrivai in extremis grazie a un gruppo di procuratori. Lo stipendio per la Serie A era molto basso, ma ebbi modo di farmi conoscere. In campionato rischiammo persino di retrocedere“.

