Buon compleanno Milinković, auguri al Sergente biancoceleste

Sergej Milinković-Savić nasce in Spagna, a Leida, il 27 febbraio del 1995. Papà Nikola giocava nell’Almeria, mamma Milana è stata una giocatrice professionista di basket. Sergej è il fratello maggiore di Vanja, portiere dello Standard Liegi e suo compagno di squadra nelle giovanili del Vojvodina. Sergej ha anche una sorella minore: si chiama Jana e come sua madre gioca a pallacanestro.

Cresciuto nelle giovanili del club serbo del Vojvodina, il 9 marzo 2014 arriva la sua prima rete da professionista. Il 7 maggio 2014 vince la sua prima Coppa di Serbia battendo per 2-0 il Jagodina. Nell’estate 2014 passa al Genk: la prima partita da titolare con il club belga arriva il 13 dicembre successivo, in occasione della vittoria casalinga contro il Kortrijk. Il 18 gennaio 2015 mette a segno la sua prima rete con la nuova maglia.

LAZIO – Il 6 agosto 2015 la Lazio ufficializza il suo acquisto: Sergej Milinković-Savić, dopo il grande rifiuto alla Fiorentina, diventa un giocatore biancoceleste. Il 18 agosto 2015, nel preliminare di Champions League contro il Bayern Leverkusen, fa il suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio. Il 17 settembre 2015 arriva il suo primo gol con l’Aquila sul petto, in occasione della trasferta pareggiata 1-1 contro gli Ucraini del Dnipro in Europa League. Il 9 gennaio 2016 arriva anche il suo primo gol in Serie A in occasione della trasferta vinta, 1-3, proprio contro quella Fiorentina che l’aveva fortemente voluto. Il 13 agosto 2017 vince il suo primo titolo con la maglia della Lazio poiché i biancocelesti si impongono, per 2-3, sulla Juventus aggiudicandosi così la Supercoppa italiana 2017.

Il 21 gennaio 2018 disputa la sua centesima partita con la maglia della Lazio in occasione della vittoria casalinga, per 5-1, contro il Chievo nella quale mette a segno anche una doppietta. Il 15 maggio 2019 firma, al 37′ della ripresa, il gol del vantaggio nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, vinta 0-2 dalla Lazio, conquistando il suo secondo trofeo con l’Aquila sul Petto. Termina la stagione ricevendo, dalla Lega Serie A, il premio come miglior centrocampista della stagione.

Nelle due gare di dicembre 2019 contro la Juventus (campionato e Supercoppa Italiana) Milinkovic è fondamentale. Autore del gol capolavoro che ha portato al raddoppio biancoceleste nel 3-1 all’Olimpico, ha servito con freddezza il pallone a Luis Alberto per il primo dei tre gol in finale di Supercoppa Italiana. Vince, così, il suo terzo trofeo in biancoceleste.

Il centrocampista serbo, in questo momento, forse, è il centrocampista più forte e dominante del mondo. C’è solo una legge che vige in campo quando gioca lui: la Milinkocrazia. E, voci di mercato o meno, come ha ribadito spesso, il suo unico obiettivo è conquistare “tutti i territori” con la Lazio. Parola di Sergente!

