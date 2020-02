Burioni dopo l’ironia sulla Roma: “Era solo una battuta, mi piace lo sfottò…Totti? Non lo conosco”

Il CoronaVirus ha ormai quasi paralizzato un paese, e soprattutto anche il mondo sportivo. Ma a volte ci si lascia andare anche a qualche battuta. Ne sa qualcosa Roberto Burioni, medico e ricercatore nel campo relativo allo sviluppo di anticorpi moclonali con agenti infettivi, ma soprattutto noto tifoso biancoceleste. Qualche giorno fa si è lasciato andare su Twitter in un post in cui si invitava a concedere pieni poteri a Burioni per salvare il paese dall’emergenza Corona. Il medico ha risposto con una frase ironica: “Se mi concedessero i pieni poteri per prima cosa scioglierei l’A.S. Roma”. Battuta per un grande tifoso biancoceleste, tesa a stemperare la psicosi da virus-corona. Ha però poi replicato a seguito di questo tweet sul Corriere della Sera. In un’intervista ha risposto così.

Eccolo, il luminare ultrà. A chi su Twitter auspicava che le fossero offerti i pieni poteri, ha risposto che per prima cosa avrebbe sciolto la Roma.

«Era solo una battuta per ribadire che non aspiro a incarichi pubblici. Sono laziale dai tempi di Chinaglia. Mi piace la rivalità calcistica, lo sfottò simpatico, la goliardia. Vede, fino a 52 anni ero un ricercatore e basta. Poi la polemica con i No Vax mi ha proiettato in un mondo per il quale non avevo ancora preso il vaccino. Ci sono cose che non posso più permettermi».

Ancora poi ha proseguito con una battuta sull’ex capitano giallorosso Francesco Totti.

Quindi, ha promesso: basta battute sulla Roma finché il coronavirus non sarà debellato.

«Se vinciamo il virus, sarò così felice che abbraccerò…»

Francesco Totti

«Non lo conosco. Diciamo che inviterò a cena Totto Franceschi, un laziale che mi scrive sempre su Twitter»

