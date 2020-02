CdS | Super Acerbi la grande rincorsa

Incredibile Acerbi. Per recuperare il prima possibile, per provare ad esserci contro l’Atalanta il 7 marzo, s’è trasferito a Formello per una full-immersion riabilitativa, dorme nel centro sportivo. Terapie, palestra, piscina, le prova tutte per tornare presto in campo. Dovrà saltare il match con il Bologna, si è procurato uno stiramento al polpaccio sinistro. I tempi sono stretti e i problemi ai polpacci subdoli. Acerbi è un Leone vero, non s’è arreso davanti a nulla nella vita, quando ha deciso di reagire l’ha fatto con veemenza e ha centrato gli obiettivi. Acerbi ha affrontato tutto, la vita l’ha sfidata e l’ha cambiata, è diventato un professionista esemplare. A Genova, dopo il riscaldamento pre-partita, s’è fermato, non voleva uscire dal campo. Ha provato a giocare con il polpaccio indurito, i tecnici e i medici l’hanno convinto a saltare la gara per non rischiare stop più lunghi. Acerbi spera di farcela per Bergamo altrimenti dovrà lavorare in ottica Fiorentina. Per Inzaghi è un’assenza pesantissima. Il Leone è utilizzabile in due-tre ruoli, avrebbe aiutato Simone soprattutto contro il Bologna. C’è emergenza sulle fasce perché Jony e Marusic hanno problemi. Acerbi, in estate, si esibì anche da esterno sinistro durante un’amichevole.

LULIC

E’ sempre ai box il capitano Lulic. Si è operato il 12 febbraio, non è ancora tornato a Formello. Il lavaggio articolare effettuato in artroscopia è stato necessario per cercare di risolvere i problemi subentrati dopo l’infiammazione alla caviglia sinistra. Inzaghi sperava di recuperarlo nel giro di 20-30 giorni, a questo punto è più facile credere che torni dopo la sosta del 21 marzo. Lulic si è fermato in un momento cruciale, non ha potuto fare altro. Si è sacrificato per settimane, ha rischiato troppo. E’ un vero capitano. Adesso spera di risolvere i problemi che lo attanagliano, aspetta il via libera per tornare ad allenarsi in palestra. L’inattività ha condizionato il tono muscolare, dovrà recuperarlo. Acerbi e Lulic, due leoni.

