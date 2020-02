ESCLUSIVA | Pazienza: “Lazio e Bologna? Producono un bellissimo calcio. I biancocelesti mi hanno smentito perché…”

La Lazio, reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro il Genoa allo stadio Marassi, sabato ospiterà all’Olimpico il Bologna di Mihajlović. Un impegno non facile per i biancocelesti, e, da non sottovalutare in vista della lotta al vertice, presentato, in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it, dall’ex centrocampista rossoblu Michele Pazienza.

Che gara ti aspetti sabato tra Lazio e Bologna?

“Una partita entusiasmante. Sono due squadre che producono un bellissimo calcio. Il Bologna viene da due stop, magari anche inaspettati, che fanno parte di un processo di crescita che stanno facendo gli uomini di Mihajlovic. La Lazio è sulle ali dell’entusiasmo, sta ottenendo dei risultati inimmaginabili a inizio stagione, sta facendo un campionato strepitoso“.

Il Bologna è in corsa per l’Europa League, i biancocelesti lottano con l’obiettivo Champions in testa e forse qualcosa di più. Quale delle due squadre più motivata sabato?

“Le motivazioni sono alte per entrambe le squadre anche se per due obiettivi diversi. E’ chiaro che il Bologna in questo momento, pur avendo portato a casa la partita a Roma due settimane fa contro i giallorossi, ha vissuto due gare (contro Genoa e Udinese, ndr) in cui non è riuscita a raggiungere dei risultati positivi. Avrà più fame di risultati rispetto ad una Lazio che sta mostrando grandissima maturità e sta dando continuità di risultati e prestazioni“.

Mihajlovic ha trovato le chiavi giuste per esaltare il Bologna, un po’ come Inzaghi alla Lazio. Come valuti il lavoro dei due allenatori?

“Due allenatori giovanissimi, che, oltre ad ottenere grandi risultati nelle proprie squadre stanno dimostrando di saper far giocare benissimo i propri uomini. Sia il Bologna che la Lazio, con due sistemi di gioco diversi, producono un calcio spettacolare e divertente“.

Due assenza importanti in casa biancoceleste sabato: Acerbi e Lulic. Saranno un ostacolo in più per Inzaghi?

“Il problema della Lazio, anche riguardo la corsa scudetto, è proprio questo. Nel momento in cui vengono a mancare i giocatori importanti, che stanno dando tantissimo alla Lazio, le seconde linee non sono all’altezza di quelli che sono i titolari. Anche se, quando ci si trova in questa situazione, l’entusiasmo e la voglia di raggiungere l’obiettivo a qualsiasi costo vanno a sopperire quelle che sono le mancanze tecniche e tattiche“.

Lazio-Bologna sarà un crocevia fondamentale per la lotta al vertice perché domenica si giocherà Juventus-Inter. Per lo scudetto è lotta a tre?

“Un po’ di tempo fa avrei detto che la lotta scudetto era assolutamente tra Juventus ed Inter perché la Lazio non riusciva a dare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Invece, negli ultimi mesi i biancocelesti mi hanno totalmente smentito. Hanno dimostrato di saper fare entrambe le cose. Mi sento di rispondere che nella lotta scudetto rientra assolutamente anche la Lazio“.

Il tuo ricordo più bello degli anni a Bologna?

“Il primo anno che ho passato a Bologna. C’era tanto entusiasmo, era una piazza abbastanza calda, si viveva di calcio. Ma, purtroppo, porterò con me per tutta la vita anche l’anno della retrocessione“.

Un giudizio sulla politica adottata nel calcio per l’emergenza coronavirus?

“Credo sia una scelta giusta: la possibilità di giocare ancora per qualche partita a porte chiuse potrebbe essere la soluzione. Non perché sia estremamente pericoloso il contagio del virus, ma, per un problema a livello numerico che diventerebbe sempre più difficile da gestire. Per la salute di tutti credo sia doveroso, a volte, prendere delle scelte così drastiche“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: