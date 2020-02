GdS | Milinkovic, un regalo di compleanno con lo scudetto nella torta

Tra i tanti regali pronti per il compleanno di Sergej Milinkovic, quello professionalmente più ambito è in arrivo. O meglio risulta decisamente prenotato guardando la classifica della Lazio. I diciassette punti sul quinto posto della Roma sembrano aver blindato il salto in Champions, che è da sempre la meta in cima ai desideri del centrocampista serbo. Oggi, il «Sergente» festeggia i suoi 25 anni: sarà il quinto compleanno vissuto in biancoceleste. Mai come al via di questa stagione aveva posto la Champions come traguardo necessario per far decollare la carriera. Un regalo per se stesso e per i propri sogni. La classifica ha rispecchiato quella richiesta che fondamentalmente Sergej aveva fatto a se stesso. E oggi, Sergej Milinkovic, con la carica sprigionata dai 25 anni da festeggiare, non potrà non alzare lo sguardo oltre il secondo posto agganciato dalla Lazio. Lo scudetto non è più soltanto una semplice tentazione. Considerarlo un regalo da farselo consegnare a fine stagione è più di un’idea. Andare in Champions era diventata un’ossessione nel passato campionato dopo la delusione del k.o. allo sprint con l’Inter del 2018. Tutto per la Champions, come obiettivo per misurarsi in una vetrina di primissimo piano nel calcio internazionale. Arrivarci con lo scudetto darebbe una medaglia da sfoggiare ma anche un titolo conquistato a capo di un tragitto di crescita professionale da top player.

MERCATO E PROGETTI

Quell’etichetta da cento milioni di euro che l’ultimo mercato estivo gli ha affibbiato come quotazione è ridiventata attuale sotto la spinta del rendimento ritrovato da Milinkovic. Non vive a Formello nell’attesa spasmodica di un futuro da godersi altrove. Con Roma ha subito instaurato un legame speciale. Un feeling molto personale che oltrepassa un semplice rapporto professionale. In un fotomontaggio da guardia pretoriana ha spopolato sui social.

GOL AL TOP

Per la Lazio è il diamante ancora tutto da scoprire.Il suo talento ha sempre nuovi riflessi da svelare. In chiave tattica, ma anche sul piano delle giocate individuali. Il gol della vittoria di due settimane fa contro l’Inter comprimeva classe e grinta. Come quello del k.o. in campionato alla Juventus. Gesti fragorosi, quelli che cambiano gli eventi: come il colpo di testa che ha indirizzato il successo nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Sabato, contro il Bologna, disputerà la 150ª gara in A, chiudendo una curiosa coincidenza: proprio contro i rossoblù all’Olimpico, il 22 agosto 2015, ha debuttato nel campionato italiano. Suo il gol che ha chiuso l’ultimo precedente (3-3) della sfida casalinga nella giornata finale del campionato scorso. Contro il Bologna Sergej cercherà di prolungare la propria serie realizzativa stagionale. Cinque gol segnati (quattro in campionato), tutti all’Olimpico per altrettanti successi. Roba da Milinkovic.

