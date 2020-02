Il Messaggero | C’è un Immobile d’oro: Ciro sempre più uomo immagine, Paco Rabanne lo vu0ole come testimonial per OneMillion

Bomber, leader e anche uomo immagine. Ciro Immobile della storia laziale vuole continuare a scrivere le pagine. Niente paura: contro il Bologna ci sarà. Una leggera influenza lo aveva messo ko nella giornata di martedì. Ieri è tornato ad allenarsi. Una buona notizia per Simone Inzaghi nel giorno in cui sua moglie Gaia sui social annuncia di essere incinta per la seconda volta (sarà un maschietto, come testimoniato dal video pubblicato). Il tecnico festeggia con la famiglia e tira un sospiro di sollievo per Ciro, ormai imprescindibile. Del resto i numeri sono da record. Immobile guida la classifica marcatori della Serie A con 27 reti, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 21 gol. Domenica scorsa contro il Genoa a Marassi ha eguagliato il primato di Antonio Angelillo, attaccante dell’Inter che nel 1959 segnò lo stesso numero di reti in 25 giornate.

UOMO IMMAGINE

Una macchina da gol e non solo. Immobile è diventato un uomo simbolo della Lazio e della Nazionale. Una figura spendibile, un esempio da seguire soprattutto per i più giovani. E’ capitato spesso di vederlo partecipare alle iniziative benefiche promosse dal presidente Claudio Lotito. Dagli incontri nelle scuole alle visite negli ospedali, dagli eventi per il sociale con la squadra a quelli in forma privata, lontano dalle telecamere. Ciro, anche attraverso i social, ha creato un filo diretto con i tifosi, rendendo pubblici gli sketch di tutti i giorni con la moglie Jessica e i suoi tre figli, tra balli, ricette e simpatici siparietti per giocare alla PlayStation. Ha avuto un comportamento esemplare anche quando è stato preso di mira da qualche hater. Ciro manda sempre messaggi positivi e sinceri, in campo e fuori.

PROFUMO DI SPONSOR

Nel calciomercato gli estimatori del numero 17 laziale non mancano così come nel mondo degli sponsor. Dopo aver fatto da testimonial per uno shampoo, per un videogioco calcistico e recentemente per un istituto cosmetricologico, Ciro presterà la propria immagine per un altro marchio. Dovrebbe trattarsi di OneMillion, profumo dello stilista spagnolo Paco Rabanne. L’attaccante della Lazio all’indomani della vittoria con l’Inter è volato per Barcellona. Qualcuno aveva già pensato ad una possibile trattativa con il club blaugrana. Niente affatto, si trattava di uno shooting per pubblicizzare in futuro la fragranza, contenuta nel noto flacone a forma di lingotto d’oro.

SCARPA D’ORO

Lo stesso materiale della Scarpa che Ciro sogna di vincere a fine stagione insieme allo scudetto. Robert Lewandowski, l’unico che finora è riuscito a tenergli il passo, si è fatto male durante la partita di Champions League di martedì con il Chelsea. Frattura della parte bassa della tibia che si congiunge al legamento del ginocchio sinistro. Questa la diagnosi per l’attaccante del Bayern Monaco, che ne avrà per almeno un mese, saltando i prossimi impegni in Bundesliga e la gara di ritorno di coppa contro i Blues. Nella speciale graduatoria la punta di Torre Annunziata è al primo posto con 54 punti, seguita proprio dal polacco, secondo a quota 50 punti con 25 reti nel campionato tedesco. Un vantaggio che Immobile vorrà incrementare già sabato prossimo all’Olimpico contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Valerio Cassetta il Messaggero

