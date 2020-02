Canigiani: “Obiettivo 40.000 quasi raggiunto, non credo che andremo ad aprire la Curva Maestrelli”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“C’è ancora qualche disponibilità nel settore Distinti Sud-Est per Lazio-Bologna di domani, la quota di biglietti venduti ammonta a 16.000 tagliandi, l’obiettivo dei 40.000 verrà quasi certamente raggiunto oggi. Non credo che andremo ad aprire la Curva Maestrelli visto che la gara è domani e l’andamento non è importante. C’è grande movimento per la Tribuna Tevere.

La gara di sabato 29 febbraio contro i rossoblù felsinei è una delle partite in cui gli Under 14 potranno accedere gratuitamente allo Stadio Olimpico nei settori Distinti Sud-Est, Tribuna Tevere laterale ed in Monte Mario. L’iter è sempre il medesimo: l’adulto dovrà recarsi presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store abilitati, acquistare un biglietto intero per sé e richiedere l’omaggio per il ragazzo. Per l’incontro casalingo del prossimo 29 febbraio sarà attiva anche la promo Sky per gli abbonati extra: tali clienti potranno richiede massimo quattro codici da utilizzare online per acquistare un tagliando d’accesso per la Tribuna Monte Mario al 50% di sconto.

Salvo casi eccezionali, non credo ci saranno novità sull’accessibilità allo stadio per domani: è una situazione straordinaria, non ci sono particolari indicazioni al momento: si giocherà quindi la classica partita alle ore 15:00 con tutto il pubblico presente sugli spalti”.

