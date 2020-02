CdS | Il Mago alla Messi: era falso nueve

Oggi confeziona palle-gol con i fiocchi, al Barcellona B giocava anche da falso nueve nel 4-3-3 di marca blaugrana. Stesso modulo dei big, al tempo allenati dal compianto Vilanova, erano guidati in avanti da Messi, centravanti con il numero 10 sulle spalle. Il Barcellona B è la squadra riserve del vero Barça e Luis Alberto, all’epoca, era utilizzato alla Messi. Prima di essere la mezzala moderna si divertiva da centravanti mascherato. Per Eusebio Sacristán, suo ex tecnico a Barcellona, si triplicava: a volte partiva da esterno del tridente, altre volte si accentrava da falso nueve e aveva licenza di abbassarsi da trequartista per dare profondità alle due ali. Il Mago di oggi, fenomenale, stupisce perché è libero di inventare, di giocare senza catene, non si sente imbrigliato in uno schema. Da Barcellona si spostò a Liverpool e non riuscì a esprimere il suo talento.

I SEGRETI

La storia del Mago a Roma si conosce: il primo anno vissuto in anonimato, il secondo alla riscossa, il terzo altalenante, quello in corso da fenomeno. Nella Lazio è esploso dopo le prime difficoltà. Si sente un trequartista, ne incarna lo spirito, le doti tecniche, è un 10 nato, ma è capace di adattarsi: «Quando gioco trequartista sono più libero ed è difficile per gli avversari marcarmi». Quest’anno è diventato impossibile, sfugge da ogni marcatura, lo fa elegantemente. Oggi Luis Alberto ha raggiunto l’equilibrio psicofisico, la maturità tattica, si sente al top. Ha irrobustito il fisico per tenere a bada la pubalgia, l’ha frenato nel primo anno laziale e l’ha tormentato anche nelle due stagioni seguenti. Luis Alberto, a 27 anni, è il Mago degli assist, è nel pieno di un boom, e non ha paura di volare in alto. Adrenalina e fantasia purissime, sono i segni caratteristici della sua consacrazione. Luis Alberto è il tesoro scintillante della Lazio da scudetto, la ciliegina di una squadra spettacolare.

