Parla Sacristan, tecnico spagnolo: "Patric e Luis Alberto in stile Barça"

La ricetta per una Lazio così deliziosa, in fondo, è abbastanza semplice: un buon impasto di mentalità europea lasciato lievitare qualche anno, l’aggiunta graduale di ingredienti di pura qualità e, per condire il tutto, un pizzico di “barcellonismo“. Già, perché c’è un po’ di “cantera” catalana nell’attuale rosa biancoceleste. Da Patric a Luis Alberto, passando per il giovane Adekanye. E i primi due hanno un’altra cosa in comune: sono stati allenati entrambi da Eusebio Sacristan Mena, un vero e proprio punto di riferimento in Spagna quando si parla di valorizzazione di talenti.

BARCASTYLE

L’ex tecnico di Celta Vigo, Real Sociedad e Girona, infatti, per tre anni e mezzo ha guidato in Segunda Division il Barcellona B, cercando di insegnare la filosofia di calcio blaugrana. Uno stile che a suo giudizio è molto vicino a quello della Lazio attuale: «L’idea di gioco – racconta – è la stessa. In Italia, negli ultimi anni è stato avviato un importante processo di cambiamento e la squadra di Inzaghi ne è un chiaro esempio: controllo della palla e delle posizioni, dominio della partita. Il tutto senza perdere la solidità difensiva tipica della Serie A. Se ora è seconda in classifica non è un caso, sta vivendo un sogno. E per me è un orgoglio vedere due miei ragazzi tra i protagonisti».

PATRIC

Al Barça B dal 2011 al 2015, Sacristan ha lanciato le loro carriere. Con Patric, in particolare, il processo è stato completo: «Era nelle giovanili, giocava da centrocampista. Spiccava per la sua energia, la sua vitalità. Così l’ho voluto con me. Aveva tanta forza, ma tendeva a sprecarla. Ho pensato che avesse tutto per occupare la posizione di laterale destro, per dosarsi e innescare la sua corsa solo quando l’azione lo richiedeva». Nel 2015 era arrivato per lui il momento di provare una nuova avventura: «In quel ruolo c’era Dani Alves e Patric era alla ricerca di una squadra dove provare a giocare con continuità. Si è fatta avanti la Lazio, un’opzione molto buona. Personalmente ero certo che le sue qualità tecniche e fisiche si sarebbero adattate molto bene al calcio italiano».

JOLLY

Ed è proprio in Serie A che si è trasformato da terzino destro in centrale di difesa: «Quando si gioca con una linea a 3, i laterali devono avere delle caratteristiche più offensive. Da terzo centrale ha potuto condividere la responsabilità di copertura con due compagni, utilizzando al tempo stesso la sua tecnica per contribuire alla fase di costruzioni».

LUIS ALBERTO

Più breve, ma comunque intenso, il rapporto tra Sacristan e Luis Alberto. Al Barcellona B il “Mago” ha trascorso solo un anno della sua carriera, in prestito dal Siviglia. Ed è stato quello che gli ha permesso di fare il salto di qualità: «È stato fantastico. Era la sua prima volta in Segunda Division, la chiuse con 11 gol e 18 assist. Un talento infinito. Gran tecnica, visione di gioco, capacità sia di servire passaggi fantastici che di segnare. Lo avevamo voluto perché ci serviva un calciatore che incarnasse la nostra filosofia e lui era perfetto».

INTUIZIONE

Il ricordo di quel giocatore che aveva impressionato tutti in serie B spagnola, però, aveva colpito profondamente il ds della Lazio Igli Tare, che nell’estate 2016 decise comunque di puntarci a occhi chiusi: «Inizialmente ha incontrato qualche difficoltà, perché è un ragazzo con un carattere particolare, che ha bisogno di sentirsi a suo agio e stare bene: se ci sono situazioni che lo turbano, non riesce a esprimersi al massimo in campo. A Roma ha trovato il suo ambiente ideale, la sua casa. Gli è stata data la possibilità di muoversi per il campo e trovare il posto giusto per ricevere il pallone. E nel momento in cui lo ha tra i piedi, tutto diventa fantastico. Con quella maglia è diventato uno dei numeri dieci migliori in Europa. In questo momento non penso ci sia un posto più adatto per lui rispetto alla Lazio». Che non sarà il Barcellona, è vero. Ma che con Luis Alberto e Patric parla sempre più spagnolo.



