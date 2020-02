ESCLUSIVA | Daniele Portanova: “Scudetto Lazio? Sarebbe un sogno, ma la squadra non va giudicata se non dovessimo vincerlo. Bologna ostico da affrontare”

E’ partito tutto dalla sfida casalinga contro il Genoa, appena alla sesta giornata di Serie A. La Lazio vinceva 4-0 contro il “Grifone” e, da quel momento, ha portato a casa venti risultati utili consecutivi in campionato, con 16 successi e quattro pareggi. Un girone completo, visto che nell’ultima sfida di campionato la squadra di Inzaghi è andata a vincere in quel di Marassi, proprio contro il Genoa. Sabato, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà il Bologna di Siniša Mihajlović, l’ex più atteso di giornata, pronto a ricevere un caloroso “bentornato” dal popolo biancoceleste. Non sarà facile per la Lazio, ma è troppo importante portare a casa i tre punti, visto anche lo scontro diretto tra Juventus ed Inter, in programma domenica sera, a Torino, a porte chiuse. Il gruppo di Inzaghi ha addirittura la possibilità di vedere il big match di giornata da un’altra posizione… di classifica. In vista del match tra i biancocelesti ed i rossoblù, la redazione di LazioPress.it, ha intervista, in esclusiva, Daniele Portanova, ex difensore del Bologna ma, nato a Roma, e tifosissimo della Lazio. Dal “sogno” biancoceleste alla sfida con il Bologna, passando alla maturità della squadra e, inevitabilmente, all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia.

Una Lazio da record, viene da 20 risultati utili in campionato e mantiene il passo della Juventus. Visti i 17 punti sulla Roma, si può considerare la Champions “in cassaforte” e quindi provare a puntare a qualcosa di più?

“Io penso che nella testa dei giocatori, della società e di tutti i tifosi ormai è giusto puntarci a qualcosa in più. Non ti nascondo che, essendo tifoso della Lazio e romano, ho sentito molte discussioni sul fatto che se non dovessimo vincere lo scudetto la squadra viene giudicata su quello: io penso che dal popolo laziale non verrà assolutamente giudicata su quello. Sarebbe un sogno, però quello che hanno fatto, quello che stanno facendo e spero quello che faranno è solamente da applausi”.

Il Bologna è altalenante nei risultati, dopo la vittoria in casa della Roma, ha raccolto solo un punto nelle due partite casalinghe con Genoa e Udinese. Cosa manca a questa squadra per provare a puntare con decisione al sesto posto che dista solo due punti?

“Il Bologna ha avuto tanti infortuni, le ultime partite le ha affrontate con molti giovani in campo ma, nonostante tutto, ha fatto delle partite dignitose. In questo momento è una squadra ostica da affrontare, gli dovrebbero rientrare anche diversi giocatori importanti, quindi c’è da fare molta attenzione per questa partita”.

Queste due squadre sabato si affronteranno all’Olimpico: che partita ci dobbiamo aspettare?

“La consapevolezza della Lazio in questo momento è la forza, hanno trovato un’unità di intenti ed una mentalità da grande squadra, ma in Serie A partite facili non ci sono. Il Bologna è una delle squadre più “frizzanti” del campionato e, non avendo il pensiero della retrocessione, vista la posizione in classifica, questo gli permette di giocare in maniera spensierata. La Lazio deve fare la sua partita come ha sempre fatto, cercando di portare a casa il risultato pieno per proseguire il sogno”.

Lotta scudetto che da diverso tempo è diventata a tre: oltre alla Lazio, chi tra Juventus ed Inter può essere più attrezzata per vincerlo?

“Da inizio anno è la Juventus la candidata numero uno, poi Conte ed Inzaghi, ma molto di più Simone, stanno facendo un ottimo lavoro, anche perché nessuno si aspettava una Lazio così, in questa posizione di classifica. L’Inter si sapeva che doveva fare un campionato da vertice, però in questo momento sono tutte e tre attrezzate per cercare di fare qualcosa di straordinario, ma la Lazio è quella che gioca meglio”.

Se volessimo fare delle percentuali per le tre squadre?

“In questo momento non farei delle percentuali, spero solo che la Lazio vinca tutte le partite (ride, ndr), pensando settimana dopo settimana con questa euforia, con questa unità, sperando che ci regali un sogno”.

Questa situazione di emergenza che ha colpito l’Italia a causa del Coronavirus, ha toccato inevitabilmente anche il mondo del calcio. Sul discorso di giocare senza pubblico, qual è il suo pensiero? Sono giuste le “porte chiuse”?

“La situazione Coronavirus danneggia soprattutto le squadre che stanno lottando per qualcosa di importante, perché comunque la forza del pubblico da un grande aiuto. Per la Lazio, per esempio, giocare a porte chiuse, con questo entusiasmo che c’è in questo momento, potrebbe essere un handicap. Se dovesse essere così, sono uno di quelli che preferisce fermare il campionato. Per una partita importante come Juve-Inter non mi sembra giusto giocarla senza pubblico”.

La Lazio è una delle migliori difese del campionato quest’anno, se non la migliore. Da ex difensore, può essere questo uno dei fattori decisivi che sta portando sempre più in alto la squadra di Inzaghi?

“Io ho giocato un anno con Acerbi e posso dire che ha avuto un’evoluzione pazzesca, poi c’è sempre una colonna portante che è Radu, ma la struttura era già buona, poi il miglioramento di Acerbi ha dato ancora più forza alla difesa. La Lazio è maturata proprio a livello di fase difensiva, basta vedere come i centrocampisti e gli attaccanti danno una grande mano. La stessa cosa vale per i difensori, che spingono per fare in modo che a livello offensivo siamo una delle squadre più forti. La squadra è compatta ed equilibrata, ed il grande merito è del nostro allenatore”.

Il tifoso Daniele Portanova, cosa si augura per questo finale di stagione della Lazio?

“Ho avuto la fortuna di viverlo uno scudetto, e non sarebbe male trascorrere la vecchiaia con due scudetti (ride, ndr). Auguro questo magnifico traguardo alla Lazio, perché comunque ha un pubblico che se lo merita. Spero che abbia la forza di continuare a fare il grandissimo campionato che sta facendo fino ad ora, continuando a far sognare tutti quanti”.

